«Кайрат» со счетом 3:0 разгромил «Оренбург»

Для нашей команды это был второй контрольный поединок. Первая встреча состоялась 12 января, «Народная команда» обыграла «Кукеси» со счетом 1:0 благодаря голу Жерара Гоу.





На этот раз «Кайрату» противостоял соперник куда опаснее, нежели албанский коллектив. «Оренбург» в данный момент хоть и находится на дне турнирной таблицы в российской Премьер-Лиге, представлял собой реальную угрозу команде Кахабера Цхададзе.





С самого начала у «Кайрата» не пошла игра в пас и россияне сумели навязать свою игру. Игроки алматинского клуба понимали всю серьезность ситуации и пытались забрать себе контроль над мячом. Когда у алматинцев получались комбинации, то у ворот «Оренбурга» становилось жарко: в одном из моментов Исаэль вышел на ударную позицию и мог открыть счет, но вратарь соперника спас свою команду. Далее после подачи углового удара у Гоу была отличная возможность забить, но мяч предательски попал в перекладину.





По прошествии недолгого затишья на поле, на 21-й минуте, был забит первый гол — после проникающего паса, выхода один на один и ошибки голкипера «Оренбурга» Гоу забивал уже в пустые ворота.





После гола команды стали играть по-другому: «Кайрат» начал бережнее относиться к мячу, а «Оренбург» прибавил в агрессии.





На 31-й минуте, когда вновь ошиблись игроки «Оренубрга» — пас в ноги чужому игроку, — Бауыржан Исламхан убежал к воротам соперника и, встретив оппонента перед штрафной, отдал удобную передачу Гоу, который и в этот раз был точен, пробив в угол — 2:0.





В перерыве между таймами Цхададзе произвел четыре замены — вместо Елдоса Ахметова, Исламбека Куата, Сезара Арзо и Станислава Покатилова вышли Ермек Куантаев, Михаил Бакаев, Тимур Рудосельский и Владимир Плотников соответственно.





Как только началась вторая половина встречи, обе команды постарались обозначить, кто будет играть первым номером. У «Кайрата» это получилось лучше. В одном из моментов Андрей Аршавин, сместившись чуть в центр с фланга, сильно пробил в дальний угол, мяч, к сожалению, в ворота не залетел.





На 60-й минуте, когда «Кайрат» полностью диктовал сопернику свои условия, алматинский клуб получил право пробить штрафной удар, который исполнил Исламхан. Метров с 30-ти капитан команды сильно пробил в дальний угол. Мяч полетел по красивой траектории, но в ворота так и не попал.





К концу встречи «Оренбург» стал подбираться к владениям «Кайрата» и был близок к тому, чтобы сократить отставание. Однако грамотная игра в обороне не позволила россиянам забить.





Восклицательный знак в матче поставил Бауыржан Турысбек, точно послав мяч в угол ворот — 3:0. В итоге «Кайрат» взял убедительный реванш за обидное поражение в Алматы осенью 2016-го, сообщает официальный сайт клуба.





«Кайрат» - «Оренбург» - 3:0 (2:0)





Голы: Гоу 21, 31, Турысбек 80





«Кайрат»: Покатилов (Плотников 46), Маркович, Ахметов (Куантаев 46), Сумбаев (Вороговский 80), Арзо (Рудосельский 46), Куат (Бакаев 46), Аппиа (Балтабаев 56), Исламхан (Евсеев 66), Аршавин (Турысбек 63), Исаэль (Раимбек 80), Гоу (Абикен 82)



