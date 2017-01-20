Каламкас Муратова

Судья СМЭС

Карагандинской области

Подготовка дела к судебному разбирательству,

как важнейшее звено искового производства

Залогом правильного, быстрого, а самое главное объективного и всестороннего рассмотрения дела является полная реализация задач подготовки к судебному разбирательству.

Знание и выполнение задач подготовки поможет судье в максимально короткие сроки полно и всесторонне рассмотреть гражданское дело.

Цель подготовки к судебному разбирательству - обеспечение своевременного и правильного рассмотрения дела. Для того чтобы достигнуть указанной цели при принятии к производству и возбуждении гражданского дела следует правильно обозначить предмет и основания исковых требований, которые предъявлены истцом.

Указанное обеспечит судье понять суть требований истца, правильно определить правоотношения сторон и закон, которым следует руководствоваться в дальнейшем при рассмотрении дела.

Гражданским процессуальным законодательством определены следующие задачи, стоящие перед судьей на этапе подготовки дела к судебному разбирательству:

- уточнение обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела. Это основание исковых требований, то есть то, на чем зиждется требование истца или заявителя.

В ходе подготовки стороны имеют право также дополнить основания путем подачи письменного ходатайства. Между тем, стороны не всегда могут заявить о дополнениях на стадии подготовки дела к судебному разбирательству.

И для того, чтобы не откладывать в последующем судебные заседания, следует внимательней отнестись к указанной задаче, поскольку при отсутствии одной стороны и при заявлении другой стороной ходатайства о дополнении исковых требований - оснований или уточнении предъявленных требований суд вынужден отложить рассмотрение дела для обеспечения всестороннего рассмотрения дела, получения стороной письменных ходатайств.

Следующей задачей подготовки является определение правоотношений сторон и закона, которым суду следует руководствоваться при рассмотрении дела.

Правоотношения сторон и закон, которым следует руководствоваться определяются на основе изучения обстоятельств, имеющих значение для дела и правильной их юридической трактовки и квалификации, с применением не только норм Кодексов, но и в необходимом случае специальных законов.

Разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле включает в себя также определение иных участников процесса: лиц участвующих в деле - третьих лиц, которые могут быть определены исходя из содержания требований истца, а также отзывов ответчика. Именно поэтому явка сторон на подготовку к судебному разбирательству очень важна, поскольку позволяет своевременно определить круг лиц, интересы которых могут быть затронуты принятым судом процессуальным решением.

Кроме того, на стадии подготовки к судебному разбирательству судом может быть установлено, что иск подан к ненадлежащему ответчику. И при отказе истцом от замены ненадлежащего ответчика, суд привлекает указанное лицо в качестве третьего лица по делу. Эти вопросы также важно выяснять на стадии подготовки к судебному разбирательству, с тем, чтобы в последующем не откладывать разбирательство по делу и своевременно принять меры по извещению третьего лица.

Одной из не менее важных и весьма желаемых задач подготовки, конечно же, является примирение сторон. Содействие примирению сторон - значит прийти к такому результату, при котором требования сторон к друг к другу разрешаются на взаимоприемлемых и взаимовыгодных условиях.

Особое внимание судьи уделяют стадии подготовки к судебному разбирательству, тогда как при вызове сторон на подготовку стороны не всегда понимают ее значение, на практике стороны зачастую не являются по вызову суда на подготовку, или являются неподготовленными, без документов и доверенностей на представление интересов, ссылаясь на то, что это всего лишь «подготовка». Тогда как, в настоящее время, гражданское процессуальное законодательство позволяет судье завершить рассмотрение дела на стадии предварительного судебного заседания с вынесением окончательного судебного акта.

Завершение гражданского дела с вынесением окончательного судебного акта на стадии предварительного судебного заседания не всегда однозначно принимается сторонами, на практике имеют место доводы сторон с указанием в апелляционной жалобе на «быстрое завершение судьей судебного процесса». Это явление происходит по причине укоренения в сознании и представления большинством граждан судебных разбирательств как годами длящийся судебный процесс с длительными многочасовыми заседаниями.

Тем самым, предварительное судебное разбирательство, как новелла в гражданском процессуальном законодательстве стало большим подспорьем такому распространенному представлению о стадии подготовки и является путем достижения максимального обеспечения доступа к правосудию.