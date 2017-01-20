Около 600 тыс.га неиспользуемых земель возвращено в госсобственность в Актюбинской области

18 января глава региона заслушал доклады об итогах деятельности за 2016 год руководителей управления по контролю за использованием и охраной земель и управления государственного архитектурно-строительного контроля, передает пресс-служба акима области.





Совещание прошло с участием руководителей ряда местных исполнительных и государственных органов, представителей областной прокуратуры, ДВД. В режиме видеосвязи подключились акимы 12 районов области.

Руководитель управления по контролю за использованием и охраной земель по Актюбинской области Абдухат Мырзалин сообщил, что в прошлом году общая площадь выявленных неиспользуемых по назначению, неосвоенных и используемых с нарушением законодательства земель составляла более 1 млн. га. Благодаря планомерной работе с нарушителями в государственную собственность на добровольной основе было возвращено 580,8 тыс. га. В том числе, 91,7 тыс. га пахотных земель и 478,3 тыс. га. пастбищ. Свыше 30 тыс. га возвращены в госсобственность решениями судов. В настоящее время на рассмотрении судебных органов находятся материалы по земельным участкам площадью 34,8 тыс. га.





Принимаются меры и в отношении субъектов права землепользования, не использующих по назначению земли коммерческого назначения. Так, в 2016 году предписания об устранении нарушений выданы 148 субъектам, а на неосвоенные ими земельные участки наложены ограничения в части продажи и передачи в аренду.





Аким области поручил продолжить работу по возврату неиспользуемых земель в государственный фонд, а также по вводу в оборот изъятых земель. Введение в оборот земельных участков путем проведения аукционов и конкурсов также может приносить доход местному бюджету.





- В минувшем году изъято более 91 тыс. га. пахотных земель, значит в 2017 году площадь засеянных полей в регионе должна увеличиться минимум на 91 тыс. га. Это же касается пастбищ – изъятые пастбищные земли должны быть введены в оборот, соответственно должно увеличиться поголовье скота. Особое внимание необходимо обратить на охрану и правильное использование почв. Государство субсидирует стоимость удобрений. Аграрии обязаны их использовать, чтобы бороться с потерей питательных элементов из почвы и повысить плодородие, - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев.





Продолжилось совещание рассмотрением итогов деятельности за 2016 год управления государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области. С докладом о проделанной работе выступил руководитель управления Бердияр Примбетов.





По его словам, за отчетный период на строящихся объектах было проведено более 430 внеплановых проверок и иных форм контроля и надзора. В результате было выдано 107 предписаний об устранении выявленных нарушений, на 79 субъектов наложены штрафы на общую сумму более 18, 4 млн. тенге. Материалы по 29 субъектам были направлены в административный суд, решением которого наложено и взыскано штрафов на сумму около 3,3 млн. тенге.





- ГАСК, как контролирующий орган, должен следить за всеми этапами строительства, начиная с составления ПСД и заканчивая процессом приемки построенных объектов в эксплуатацию. Порядок в строительной отрасли может быть только при качественной и эффективной работе управления государственного архитектурно-строительного контроля. Вам необходимо усилить работу возглавляемого ведомства, и работать активнее с районами области, не ограничивая пределами областного центра, - отметил Бердыбек Сапарбаев, поручив усилить контроль в строительной сфере.





В частности, поручено усилить контроль за разработкой проектно-сметной документации, проведением технического и авторского надзоров на строящихся и реконструируемых объектах, соблюдением строительных норм и правил и решением проблемам долгостроев.







