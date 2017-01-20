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В Актау произошло возгорание квартиры в жилом доме

20 января 2017, 13:30

Площадь горения составила около 30 квадратных метров. Пострадавших нет.


Квартира, по словам очевидцев, загорелась в 09:51. Хозяева, по словам соседей, в этот момент находились дома, но успели выйти. Пожарные, прибыв на место происшествия, эвакуировали 10 жильцов девятого этажа этого дома, передает "Лада".

- Пострадавших нет. Хозяева квартиры были на месте. Площадь горения составила около 30 квадратных метров. Полностью квартира закопчена, проводится дымоудаление из близлежащих квартир. Всего задействовано восемь единиц техники: четыре - основные, две - специальные и две — вспомогательные, а также 30 человек личного состава ДЧС Мангистауской области, - рассказал Назарали Селимов, заместитель начальника службы пожаротушения ДЧС Мангистауской области.

Причины возгорания устанавливаются.


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