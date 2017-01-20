6,5 тысяч малых котельных в Казахстане потенциально взрывоопасны

Председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики РК Мархабат Жайымбетов отметил, что вопрос с проблемами индивидуальных отопительных систем в Казахстане «очень сложный» , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





В мажилисе состоялось заседание Комиссии по контролю за целевым и эффективным использованием бюджетных средств и средств, выделяемых из Национального фонда РК по направлению «Модернизация инфраструктуры ЖКХ, сетей водо- и теплоснабжения, укрепления жилищной инфраструктуры» с участием ответственных госорганов, в частности Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МНЭ РК. В ходе встречи депутаты поинтересовались у представителей ведомства, как решаются вопросы, связанные с обеспечением безопасности жилых домов, где установлены малые котельные, а также со строительством центральной котельной в Шахане.





Мажилисмен Нурлан Дулатбеков рассказал, что в ходе выездов в регионы депутаты встречались с населением, эксплуатация жилых домов которых должна находиться на повестке дня, «потому что очень много аварийных домов».





«Я посмотрел около 2 тысяч аварийных домов, в самом Алматы около тысячи аварийных домов. Если учесть, что Алматы находится в сейсмически опасной зоне, - это уже говорит о том, что необходимо предупредить аварию (…). Касательно моногородов, объектов теплоснабжения очень много вопросов возникает (…). Если вы создаете какие-то методики, их можно применить на все малые города и другие. То есть, я прошу вас рассмотреть вопрос по Шахану, Шахтинску», - обратился он к представителям комитета.





В ответ на это М.Жайымбетов отметил, что вопрос, связанный с отоплением индивидуальными котельными жилых домов моно- и малых городах «очень сложный». По его словам, сейчас в РК насчитывается 6,5 тысяч малых котельных, которые могут быть потенциально взрывоопасны.





«У нас 29 моногородов и 41 малых городов, а котельных таких малых мощностей 6500 по стране (...). Действительно, вопрос очень сложный. В Шахане 17 автономных систем отопления. По нашим данным, сейчас в Карагандинской области требуется 2 млрд 700 млн тенге (на строительство центральной отопительной котельной). Они в 2015 году заявлялись по программе развития регионов, это трансферт. Но так как мораторий был объявлен, это отклонили. Потом заявились по бюджетной программе «Нурлы жол». Но здесь есть правило, свои условия - это бюджетное кредитование, это возвратные средства, необходим заемщик – это акимат, и конечный заемщик – это субъекты естественных монополий. Там не создан субъект естественных монополий, там частники. В свое время каждый себе установил», - уточнил он.





«Теперь вопрос возникает о контроле безопасности. В 2014 году передали все контрольные функции акиматам. Тоже вопросы есть. За 2,7 млрд должна была быть построена центральная котельная (в Шахане) на 30 килокалорий и 20 км теплосетей. Какая работа предстоит? Если решение примется по финансированию и трансфертам по бюджетному кредитованию, я думаю, необходимо решить», - подчеркнул глава комитета.





В целом М.Жайымбетов уточнил, что «вопрос большой и вопрос безопасности, контроля есть».





«Мы над этим сейчас работаем. В 2014 году, когда есть комитет промышленной безопасности Министерство по инвестиция и развитию РК там, когда передавали, не все вопросы были решены. Сейчас мы над этим работаем», - заключил он.





Автор Ксения Давыдова, Астана

Фото: nv.kz



