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Житель Кызылорды пытался разрядить новогоднюю елку на центральной площади

20 января 2017, 13:32

По факту кражи начато досудебное расследование.


В Кызылорде с помощью камер видеонаблюдения задержали мужчину, попытавшегося украсть украшения с елки на центральной площади, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Кызылординской области.

Вчера, 19 декабря примерно в 2.00 часа ночи во время отслеживания камер видеонаблюдения дежурным инспектором ЦОУ был замечен мужчина, который снял украшение с елки на центральной площади и намеревался уехать с ним на автомашине. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. В результате был задержан 34-летний житель города.

По факту кражи начато досудебное расследование.

Следует отметить, что установленные камеры видеонаблюдения в центре города, в местах большого скопления людей, оказывают значительную помощь в предупреждении правонарушений и преступлений, а также своевременном их раскрытии. Всего по области установлено 272 камеры видеонаблюдения, и все они подключены к Центру оперативного управления. С помощью данных камер видеонаблюдения с начала года раскрыто 8 преступлений и 1606 административных правонарушений.

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