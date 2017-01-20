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В Сети набирает популярность видео, как хитрая утка издевается над тигром

20 января 2017, 13:32

Хищник по кличке Джулар не может угнаться за птицей, а та будто провоцирует его на нападение, то исчезая под водой, то появляясь вновь.


В Сети набирает популярность видео, снятое в австралийском зоопарке Symbio Wildlife, в котором тигр тщетно пытается догнать утку в пруду, сообщает tvzvezda.ru.
Хищник по кличке Джулар не может угнаться за птицей, а та будто провоцирует его на нападение, то исчезая под водой, то появляясь вновь.
Тигр очевидно понимает, что ему не под силу справиться с маленькой хитрой птицей, вылезает из пруда и уходит прочь, оставшись без добычи.


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