В Сети набирает популярность видео, как хитрая утка издевается над тигром

Хищник по кличке Джулар не может угнаться за птицей, а та будто провоцирует его на нападение, то исчезая под водой, то появляясь вновь.

В Сети набирает популярность видео, снятое в австралийском зоопарке Symbio Wildlife, в котором тигр тщетно пытается догнать утку в пруду, сообщает tvzvezda.ru.

Хищник по кличке Джулар не может угнаться за птицей, а та будто провоцирует его на нападение, то исчезая под водой, то появляясь вновь.

Тигр очевидно понимает, что ему не под силу справиться с маленькой хитрой птицей, вылезает из пруда и уходит прочь, оставшись без добычи.



