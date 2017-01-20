В Семее наркоман, обкурившись спайса, задушил приятеля

Суд назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения.

Троица парней устроила спайсовую «вечеринку». Неожиданно у одного из них начались судороги. Другой, действуя из добрых побуждений, решил облегчить его страдания. И, не придумав ничего лучшего, навалился на бьющегося в конвульсиях приятеля всем своим телом. Будучи сам в состоянии наркотического опьянения, парень, смутно соображая, нечаянно передавил шею приятеля плечом. Таким образом перекрыл доступ воздуха в дыхательные пути. В результате потерпевший скончался на месте, пишет пишет Timeskz.kz





Перед Фемидой горе-друг предстал, обвиняемый в смерти по неосторожности.





– С учетом личности подсудимого и обстоятельств дела, а также тяжести совершенного уголовного правонарушения, суд назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения. Приговор вступил в законную силу, – сообщили в пресс-службе суда №2 Семея.





Надежда Михеева