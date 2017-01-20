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В Семее наркоман, обкурившись спайса, задушил приятеля

20 января 2017, 13:34

Суд назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения.


Троица парней устроила спайсовую «вечеринку». Неожиданно у одного из них начались судороги. Другой, действуя из добрых побуждений, решил облегчить его страдания. И, не придумав ничего лучшего, навалился на бьющегося в конвульсиях приятеля всем своим телом. Будучи сам в состоянии наркотического опьянения, парень, смутно соображая, нечаянно передавил шею приятеля плечом. Таким образом перекрыл доступ воздуха в дыхательные пути. В результате потерпевший скончался на месте, пишет Timeskz.kz.

Перед Фемидой горе-друг предстал, обвиняемый в смерти по неосторожности.

– С учетом личности подсудимого и обстоятельств дела, а также тяжести совершенного уголовного правонарушения, суд назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения. Приговор вступил в законную силу, – сообщили в пресс-службе суда №2 Семея.

Надежда Михеева
Фото с сайта timeskz.kz

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