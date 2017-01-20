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В Актау на пешеходном переходе сбили ребенка

20 января 2017, 13:36

Виновник, не дожидаясь бригады скорой помощи, увез пострадавшую девочку в больницу самостоятельно.


Сегодня около 9:30 утра на пешеходном переходе между 26 и 27 микрорайонами сбили девочку возраста 9-10 лет.

Очевидцами происшествия стали участники дорожного движения и пешеходы, которые тут же бросились на помощь.

К слову, если внимательно посмотреть фотографии, можно увидеть, что неподалеку находится автомобиль правоохранительных органов.

Однако это не помешало сбившему ребенка водителю автомобиля марки «KIA» забрать девочку с собой. Мужчина сообщил собравшимся, что сам отвезет ее в больницу.

Источник: tumba.kz
Фото с сайта tumba.kz

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