В Актау на пешеходном переходе сбили ребенка
20 января 2017, 13:36
Виновник, не дожидаясь бригады скорой помощи, увез пострадавшую девочку в больницу самостоятельно.
Сегодня около 9:30 утра на пешеходном переходе между 26 и 27 микрорайонами сбили девочку возраста 9-10 лет.
Очевидцами происшествия стали участники дорожного движения и пешеходы, которые тут же бросились на помощь.
К слову, если внимательно посмотреть фотографии, можно увидеть, что неподалеку находится автомобиль правоохранительных органов.
Однако это не помешало сбившему ребенка водителю автомобиля марки «KIA» забрать девочку с собой. Мужчина сообщил собравшимся, что сам отвезет ее в больницу.
Источник: tumba.kz
Фото с сайта tumba.kz
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