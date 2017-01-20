В Актау на пешеходном переходе сбили ребенка

Виновник, не дожидаясь бригады скорой помощи, увез пострадавшую девочку в больницу самостоятельно.

Сегодня около 9:30 утра на пешеходном переходе между 26 и 27 микрорайонами сбили девочку возраста 9-10 лет.





Очевидцами происшествия стали участники дорожного движения и пешеходы, которые тут же бросились на помощь.





К слову, если внимательно посмотреть фотографии, можно увидеть, что неподалеку находится автомобиль правоохранительных органов.





Однако это не помешало сбившему ребенка водителю автомобиля марки «KIA» забрать девочку с собой. Мужчина сообщил собравшимся, что сам отвезет ее в больницу.



