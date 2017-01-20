AFP: скончался болельщик, пострадавший на ралли Монте-Карло

20 января 2017, 13:51

Машина австралийца Хэйдона Пэддона ударила 50-летнего испанца, у которого остановилось сердце и прекратилось дыхание


Болельщик, которого сбила одна из машин ралли Монте-Карло, скончался минувшей ночью. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на организаторов 85-го знаменитого европейского ралли.

Машина австралийского гонщика Хэйдона Пэддона, стартовавшего третьим, попала в зону гололеда, потеряла управление, и ее сильно занесло. Автомобиль ударил 50-летнего испанца, который фотографировал гонку. При этом он находился в зоне, не предусмотренной для зрителей. Инцидент произошел на французской территории, пишет ТАСС.

Мужчина от сильного удара отлетел и ударился о бортик заграждения дороги. От перенесенного шока у человека остановилось сердце и прекратилось дыхание. Скорая помощь не могла быстро проехать в эту зону, и поэтому зрители сами попытались оказать помощь пострадавшему, делая ему искусственное дыхание и массаж зоны сердца. В дальнейшем он был доставлен вертолетом в госпиталь Ниццы.

Австралийский гонщик и его штурман не пострадали - им удалось воспрепятствовать тому, чтобы машина при ДТП перевернулась. К финишу пришли лишь две машины, которые шли впереди экипажа Пэддона.

Фото © EPA/Reporter Images

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