AFP: скончался болельщик, пострадавший на ралли Монте-Карло

Болельщик, которого сбила одна из машин ралли Монте-Карло, скончался минувшей ночью. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на организаторов 85-го знаменитого европейского ралли.





Машина австралийского гонщика Хэйдона Пэддона, стартовавшего третьим, попала в зону гололеда, потеряла управление, и ее сильно занесло. Автомобиль ударил 50-летнего испанца, который фотографировал гонку. При этом он находился в зоне, не предусмотренной для зрителей. Инцидент произошел на французской территории, пишет ТАСС





Мужчина от сильного удара отлетел и ударился о бортик заграждения дороги. От перенесенного шока у человека остановилось сердце и прекратилось дыхание. Скорая помощь не могла быстро проехать в эту зону, и поэтому зрители сами попытались оказать помощь пострадавшему, делая ему искусственное дыхание и массаж зоны сердца. В дальнейшем он был доставлен вертолетом в госпиталь Ниццы.





Австралийский гонщик и его штурман не пострадали - им удалось воспрепятствовать тому, чтобы машина при ДТП перевернулась. К финишу пришли лишь две машины, которые шли впереди экипажа Пэддона.



