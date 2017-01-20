Г.Абдыкаликова вручила госстипендии Первого Президента РК
20 января 2017, 13:58
Стипендии присуждаются ежегодно в целях государственной поддержки творческих работников.
Сегодня в Алматы Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова по поручению главы государства вручила государственные стипендии Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации в области культуры за 2016 год, сообщает пресс-служба Акорды.
Стипендии присуждаются ежегодно в целях государственной поддержки творческих работников и работников культуры, удостоенных почетных званий и государственных наград Республики Казахстан, а также особо одаренных молодых творческих работников за вклад в создание, сохранение и развитие культуры Казахстана.
Открывая церемонию, Гульшара Абдыкаликова тепло поздравила присутствующих, отметив, что вручение государственных стипендий является признанием их ценного вклада в развитие казахстанской культуры.
Государственный секретарь подчеркнула, что самым важным событием 2016 года стало празднование 25-летия Независимости Республики Казахстан. Г.Абдыкаликова отметила, что праздничные мероприятия проводились в рамках Концепции празднования 25-летия Независимости «25 лет Единства и Созидания», утвержденной Указом Президента Казахстана. В целом, мероприятия по празднованию юбилея Независимости достигли своей цели, заключавшейся в дальнейшем укреплении государственности, единства народа и консолидации казахстанцев вокруг общенациональной идеи «Мәңгілік Ел».
75 деятелей литературы и искусства отмечены государственными стипендиями за вклад в развитие отечественной культуры. Среди стипендиатов такие мэтры, как Асанали Ашимов, Мырзатай Жолдасбеков, Сабит Досанов, Бибигуль Тулегенова, Владимир Толоконников и др.
Государственная поддержка также оказана молодым дарованиям, в числе которых Ерлан Жунис, Мадина Баспаева, Тасқын Жармухамед, Димаш Кудайбергенов и другие.
В ходе встречи Государственный секретарь подчеркнула, что в 2017 году исполняется 25 лет со дня принятия государственных символов РК – Флага и Герба. Также, к другим важнейшим событиям относятся непостоянное членство в Совете Безопасности ООН, специализированная международная выставка Астана «ЕХРО-2017», Всемирная зимняя Универсиада-2017.
В завершение встречи Г.Абдыкаликова выразила уверенность в том, что представители творческой интеллигенции внесут важный вклад в продвижение общенациональных ценностей «Мәңгілік Ел», дальнейшее развитие казахстанской культуры.
Фото из архива МИА "Казинформ"
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