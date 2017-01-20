В Алматы налоговые органы уличили в незаконной деятельности

Работа в данном направлении продолжается и находится на контроле.

Как сообщают в прокуратуре города Алматы, одним из приоритетных направлений прокурорского надзора является обеспечение гарантированной Конституцией Республики Казахстан свободы предпринимательской деятельности. В рамках реализации задач, поставленных Генеральной прокуратурой, по результатам широкомасштабного форума «Надзор прокуратуры в сфере предпринимательства» прокуратурой Бостандыкского района проведена работа в этом направлении , передает , передает Zakon.kz





К примеру, по мерам прокурорского реагирования пресечена неправомерная практика ДГД Алматы по направлению субъектам бизнеса запросов (направлено свыше 50 предпринимателям) после завершения хронометражных обследований об уточнении цели повторного завоза товаров и места его реализации, в целях обеспечения сквозного контроля оборота товаров изъятия, по которым уплата пошлин произведена по ставкам ВТО.





Указанные действия налоговых органов осуществлялись вразрез требованиям ст.140 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, поскольку по существу являлись проверкой. Однако, акты о назначении проверок не выносились.





Кроме того, за незаконное снятие с учета по НДС (ТОО «IndustryExpertise», ТОО «Лана»), незаконное проведение проверки ИП Карамановой и воспрепятствовании деятельности ТОО «ProcessAutomation» к дисциплинарной ответственности привлечено 4 сотрудника Управления государственных доходов по Бостандыкскому району.