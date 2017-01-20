Постановщик оперы "Кыз Жибек" раскрыл концепцию спектакля

У главного режиссера Большого театра Беларуси Михаила Панджавидзе очень насыщенная и интересная жизнь. Начинал он как скрипач, затем окончил режиссерский факультет ГИТИСа (отделение музыкального театра), и мир узнал его как талантливого, всегда непредсказуемого постановщика. В «Астана Опера» он готовит премьеру оперы Е. Брусиловского «Кыз Жибек», которая пройдет 10 и 11 февраля.

Я предпринял попытку прочтения этого произведения через призму человеческих взаимоотношений. Сняв поверхностность одноплановых образов, где один – злодей, другой – положительный герой, третья – лирическая героиня. С изобразительной точки зрения здесь представлено обилие высокотехнологичных сценических эффектов. Нельзя забывать, что люди, приходящие в театр, ждут какого-то потрясения, ощущения чуда, некой нереальности, происходящей в реальной жизни.

- Наши слушатели избалованы всевозможными видами зрелищ и в смежных видах искусств, в том числе, и в театре. Например, при виде актеров немого кино всегда становится немного смешно, если только это не Чарли Чаплин. Но актеры уже не играют как прежде, думаю, что и сам Ч. Чаплин не стал бы так играть, будь он сегодня с нами. Та же ситуация и в опере «Кыз Жибек»: пытаться реанимировать предыдущие постановки нет смысла. В процессе работы мы говорили, что необходим «принцип разумной достаточности», «мы должны быть как хирурги – не навредить». Но существует риск перестараться и остаться в русле «традиций». Так, может родиться скучный спектакль. Как говорил кто-то из великих – «Все жанры хороши, кроме скучного».

- Это произведение самодостаточно. Мои коллеги обычно пытаются искать черную кошку в темной комнате, особенно, когда ее там нет, а они все пытаются найти тайные смыслы, неоднозначные образы. На самом деле, все гораздо проще. В произведении уже все написано, нам остается только ставить. Конечно, у любого режиссера есть определенное отношение к персонажам, свой взгляд на то, что произошло между людьми – это и есть интерпретация. Основное наше достижение заключается в том, что мы ушли от жанра музыкального спектакля и постарались его перевести на язык современной оперы.

- Не сложно ставить национальную оперу?





- Мне всегда очень интересен опыт работы над национальными произведениями. Когда я готовился к постановке, я очень многое узнал о культуре казахского народа. Каждый новый спектакль – совершенствование себя.





- Вы сказали, что персонажи не будут иметь одноплановой характеристики, это касается и главной героини?





- Образ главной героини приобретет мистическое начало: ей подвластна смена времен года. И даже смерть Жибек будет рассматриваться не как физический уход, а как смена времени года – наступление зимы и начало нового года – вечное обновление.





- Расскажите о вашем отношении к сопернику Толегена – Бекежану. Исходя из того, что любовь жестока, она затмевает разум человека, можно ли этим оправдать поступок Бекежана?





- Нет. Нельзя именем любви творить все, что угодно. Любовь – это когда, не задумываясь, готов отдать свою жизнь за другого, а не взять чужую. Поэтому я не оправдываю Бекежана, хотя мы стараемся сделать его человеком совестливым, которому свойственны понятия чести, а не показать его «бандитом с большой дороги». Бекежан под влиянием секундного порыва ревности и ярости стреляет в спину Толегена, убивая его. Потом он раскаивается, практически теряя рассудок.





- Выходит, что и к Тулегегну у вас отношение неоднозначное?





- Я считаю, что конфликт с Базарбаем, отцом Тулегена, привел главного героя к смерти. Если бы он не ослушался отца и не уехал бы один, без сопровождения и практически безоружный в степь, где жизнь человека практически ничего не стоит, он, может быть, и не погиб бы. Родители должны помнить, что дети – это не их игрушки, а живые люди, которых они родили на свет. Не надо за них решать, на ком жениться и за кого выходить замуж.





- Трудно ли добиться от певцов достоверности в игре?





- Только если ты не профессиональный режиссер музыкального театра. Если режиссер не понимает природу певческого актера, если он не окончил и не получил профессиональное образование, если не поработал в театре несколько лет, отточив свое мастерство, то трудно. Все ведь зависит от степени одаренности человека. Проницательность и интуиция – один из важнейших компонентов режиссуры. Для того, чтобы это знать, нужно быть очень хорошим психологом, нужно самому побыть в «актерской шкуре» и не один год поработать в этом качестве. Я об этом не случайно говорю, потому что сейчас нашу профессию заполонили дилетанты. Никогда мне не приходило в голову, при том, что я профессиональный музыкант, ставить балет, а также я не встаю за дирижерский пульт. Почему каждый второй мой коллега из смежных профессий считает возможным прийти в оперу и начать ее ставить? Опера – это самая сложная режиссура.





Не сложно добиться от артистов достоверности, они сами все сделают. Ты должен сделать так, чтобы они ахнули и сказали: «Как же мы сами этого не видели». Это и есть мастерство режиссера, им нужно овладеть, имея при этом природный талант.





- С казахстанскими артистами быстро нашли общий язык?





- Очень хорошо знаю казахстанских артистов, я с ними не раз работал. Сейчас уровень певцов, актеров и музыкантов достаточно высокий. Все вокалисты получили вторую профессию инструменталистов, дирижеров, они подкованы как теоретики. Артисты стажируются в Италии, знают несколько языков. Все приходят великолепно подготовленные. Это удивительно, какая молодая и продвинутая труппа!





- Как вам наша зима?





- Когда я уезжал из Беларуси, там было – 28 °C. Так что морозы меня не пугают. А вот разница часовых поясов меня выбивает из колеи. Все встают на работу, а я спать хочу. Все ложатся спать, а мне как раз хочется репетировать…





- А кухня нравится?





- Я познакомился с ней еще в 2010 году, сейчас она уже как родная. Еще не уехал обратно, а у меня уже заказы: привести казы, казахстанский шоколад, другие национальные сладости.





Справка:





Михаил Панджавидзе - лауреат Государственной премии Республики Татарстан им. Г. Тукая, обладатель медали Франциска Скорины, лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь, лауреат Национальной театральной премии Республики Беларусь, главный режиссер Национального Академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.