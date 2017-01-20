Рабочая группа изучит все предложения по перераспределению властных полномочий
20 января 2017, 14:19
К деятельности Рабочей группы будет привлечено юридическое, научно-экспертное сообщество, а также широкая общественность.
Об этом заявил председатель Верховного суда, член Рабочей группы по перераспределению полномочий между ветвями государственной власти Кайрат Мами на совещании судейского корпуса Алматинской области, которое прошло сегодня в г. Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.
Как известно, главой государства 11 января этого года создана рабочая группа по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти.
- Пользуясь присутствием руководителей областных структур, как член Рабочей группы, хочу информировать актив области и судей, что уже состоялось организационное заседание, имеется концептуальное видение решения отдельных вопросов, - прокомментировал Кайрат Мами. – Впереди предстоит большая работа по широкому обсуждению предлагаемых мер, по законодательному обеспечению перераспределения полномочий.
По словам главного судьи, в ходе выработки предложений по перераспределению властных полномочий будут также изучены накопленный отечественный и зарубежный опыт, практика применения Конституции и действующего законодательства нашей страны. К деятельности Рабочей группы планируется привлечь юридическое, научно-экспертное сообщество, а также широкую общественность.
В этой связи председатель Верховного суда предложил руководству региона, Алматинскому областному суду, коллегам из правоохранительных органов активно включиться в обсуждение данного вопроса.
- Рабочей группе будут интересны любые предложения по обозначенному кругу вопросов, - сказал Кайрат Мами. - Механизм взаимодействия и обмена информацией будет отработан и доведен до вашего сведения в рабочем порядке.
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