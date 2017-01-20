В ведение МОН РК могут передать спецшколу для детей-преступников

Министр юстиции РК Марат Бекетаев заявил, что специальную школу для несовершеннолетних преступников в Восточно-Казахстанской области следует передать из ведения министерства внутренних дел в ведение министерства образования и науки. На заседании в пятницу он отметил, что пришло время еще раз продумать этот вопрос.

«Тюремная система она и есть тюремная система (..) Тот, кто работает с взрослыми осужденными один день, следующий день уже работает с детьми. И наоборот происходит. Это, наверное, неправильно", — сказал Бекетаев.

По информации главы комитета по охране прав детей МОН РК Забиры Оразалиевой, в Казахстане действует единственная специальная школа, которая является режимным объектом и по условиям приравнена к колонии - в поселке Белоусовка в Восточно-Казахстанской области. В школе содержатся несовершеннолетние дети от 14 до 18 лет, совершившие особо тяжкие преступления. В 2015 году там находилось 197 детей, в 2016 году их число уменьшилось до 22 детей.

По её словам, вопрос о том, чтобы передать школу из ведения МВД в ведение в МОН неоднократно обсуждался на уровне правительства. Оразалиева отметила, что на данном этапе экспертами принято решение оставить ее в ведении МВД, потому как там содержатся дети, совершившие особо тяжкие преступления.

«Это не те дети, над которыми можно было бы ослабить контроль. К сожалению, в эту школу попадают дети, которых невозможно поместить в специальные школы с девиантным поведением", — сказала она на брифинге.

Глава комитета по охране прав детей уточнила, что МОН не сможет обеспечить в школе надлежащий контроль и охрану, так как министерство располагает ресурсами педагогического и воспитательного плана, но не имеет ресурсов, которые могли бы обеспечить безопасность, к примеру, педагогическому коллективу.

Источник: Sputnik-Казахстан

Фото: ura.ru