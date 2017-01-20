Кайрат Мами: Президентская форма правления за годы Независимости полностью оправдала себя

В мероприятии приняли участие председатель Верховного суда Кайрат Мами, аким Алматинской области Амандык Баталов, секретарь Алматинского областного Маслихата Серик Муканов, судьи и первые руководители правоохранительных и других государственных органов региона, сообщает Zakon.kz.

Выступая на совещании, Кайрат Мами отметил «На торжественном собрании в честь 25-летия Независимости Республики Казахстан, глава государства заявил о необходимости перераспределения полномочий между ветвями государственной власти».

Глава судебной системы подчеркнул, что «успех строительства нового государства, реформ обеспечен, прежде всего, сильной президентской властью. Новый этап развития государства объективно ставит вопрос об усилении ответственности Парламента и Правительства за состояние дел в стране».

В соответствии с установками Главы государства, сложилось общее понимание о сохранении ключевых характеристик действующей политико-правовой системы.

Кайрат Мами особо отметил значимость для Казахстана института сильной президентской власти, подчеркнув что «за годы Независимости президентская форма правления полностью оправдала себя, обеспечивая единство государственной власти при решении стратегических вопросов развития страны».

По его словам, планируемые меры будут направлены на усиление правового государства, укрепление системы сдержек и противовесов. В ходе выработки предложений по перераспределению властных полномочий будет изучен накопленный отечественный и зарубежный опыт, практика применения Конституции и действующего законодательства Республики.

К деятельности рабочей группы будут привлечены юридическое, научно-экспертное сообщество, а также широкая общественность.