Депутат: Качество строящегося жилья по госзаказу оставляет желать лучшего

Депутат Мажилиса Парламента РК Майра Айсина выразила недовольство по поводу качества строительства домов по госпрограммам, в частности, она сообщила, что ее смущает «старый» вид кирпичей, из которых строят такое жилье, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы выезжали в регионы. В рамках «Нурлы жер» строятся дома. Качество оставляет желать лучшего. Не только нас не устраивает качество, но и жителей, которые там живут. Дома строятся, все люди радуются. Но посмотрели мы, как идет строительство, оказалось, что кирпичи не новые. Нам объяснили, что это жженый кирпич и он имеет такой вид. Это объяснение строителей», - сказала она на заседании комиссии по вопросам контроля за использованием средств из госбюджета, направленных на модернизацию ЖКХ, водо- и теплосетей в мажилисе.

М.Айсина поинтересовалась у председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики РК Мархабата Жайымбетова, кто контролирует строительство госжилья.

«Почему не контролируете качество строительства? Выделяются огромные средства. Почему сотрудники министерства сидят в кабинетах и не выезжают на стройки, не контролируют работы. Ладно, мне строители сказали, что жженый кирпич. Я лично обошла дом, который строится, в каждом метре имеется такой кирпич. Должны ли использовать такой кирпич при строительстве?», - попросила его уточнить парламентарий.

Другой вопрос депутат задала насчет строительства системы отопления и канализации.

«С того времени, что я работаю в парламенте, я посчитала, что было выделено столько средств, что на них можно было построить (канализацию) по Казахстану 2-3 раза. К сожалению, вопрос не решается. До сих пор нехватка. Мы не можем предоставить земельные участки, потому что не подведена инфраструктура. Возникает вопрос, куда деваются деньги. Почему не можем использовать средства по назначению, в чем причина? Может быть, не хватает оборудования, кадров? Мы были в Атырау, там выпускают трубы высокого качества. Эта фирма выходила на министерство, но трубы не реализуются. Качество у них хорошее, эксплуатация 60 лет. Почему не смотрите за качеством труб, которые выходят из строя за 2-3 года?» - подчеркнул М. Айсина.

Также ее критика коснулась стоимости строительных материалов и складывающихся, вследствие этого, цен на жилье.

«На удорожание жилья в первую очередь влияют строительные материалы. Вы сказали, что будем строить 10 ДСК (домостроительных комбинатов), вот какова и эффективность работы сегодня? 5-6 лет проходит и мы не знаем работают они, не работают. Некоторые ДСК, говорят, работают в полсилы, потому что построили, а их продукция трудноперевозимая, а чем думали, когда планировали? Если мы будем производить отечественную продукцию для строительства, наверное, удешевление должно быть. А у нас как было 180 тысяч для Астаны и Алматы, 140 тысяч для регионов, так оно все эти годы и осталось. На удешевление почему-то не влияет. Потом кирпичи те же самые, цемент. То ли мы так до сих пор возим из Китая, я не знаю, почему они такие дорогие, почему удешевления жилья нет. Строим, строим, а удешевления нет, только удорожание идет», - возмутилась она.

В свою очередь глава комитета М.Жайымбетов сообщил, что в настоящее время в Казахстане функционирует 17 ДСК.

«Их производительность 1 млн 400 кв метров (строительных материалов). Все они почти на половину загружены, некоторые на 20-30%, поэтому мы разработали вот эти типовые проекты для жилищного строительства, поэтому по программе «Нурлы жер» хотим загрузить эти ДСК. По ценам на жилье - у нас сейчас цемента хватает по стране, все строительные материалы почти с 90% у нас производится», - указал он.

Вместе с тем, по поводу инфраструктуры, представитель МНЭ отметил, что в 2015 году выделено 60 млрд тенге, в 2016 году - 90 млрд тенге, с 2017 по 2019 годы должны выделять по 100 млрд ежегодно «на реконструкцию и модернизацию тепло-, водо-, канализационных сетей».

«Предполагается отремонтировать 1 тысячу км тепловых сетей, 6 тысяч км водоснабжения и водоотведения. Эта проблема накопилась, поэтому такие средства выделяются. А на новое строительство по «Нурлы жер» на инфраструктуру ежегодно по 80 млрд тенге будет выделяться. Это на новое строительство. На квартирное жилье и на ИЖС», - уточнил он.

Касательно контроля М.Жайымбетов объяснил, что раньше существовали госкомиссии из 20 человек во главе с руководством города, области, а сейчас в госприемке всего 4 человека.

«Это заказчик, подрядчик, авторский и технический надзор. 4 человека отвечают персонально, административно, уголовно. Все нормативные акты приняты. Если жилье построено по линии акимата, то акимат отвечает, если по линии Нацкомпании «Байтереке» или Фонда «Самрук Казына» отвечают их заказчики. У всех объектов, которые построены, есть гарантия 2 года минимум, по договору», - заключил председатель комитета.

Ксения Давыдова