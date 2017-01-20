Нигматулин и канадские парламентарии договорились о наращивании межпарламентского диалога

Канадские парламентарии посещают нашу страну в рамках турне по странам Восточной Европы и Центральной Азии.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин провел встречу с парламентской делегацией Канады во главе с руководителем Комитета Палаты общин по иностранным делам и международному развитию Робертом Нолтом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.





Канадские парламентарии посещают нашу страну в рамках турне по странам Восточной Европы и Центральной Азии. И визит именно в Казахстан, по словам Н.Нигматулина, свидетельствует о том, что наша страна является одним из ключевых партнеров Канады.





Спикер Мажилиса отметил символичность визита накануне 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, подчеркнув при этом заинтересованность в укреплении межпарламентских контактов и казахстанско-канадских отношений в целом.





По словам Н.Нигматулина, важной для двустороннего политического диалога выступила встреча Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо на полях Саммита «G20» в Китае в сентябре прошлого года.





Собеседники обсудили комплекс вопросов казахстанско-канадских отношений, отметив среди стратегических направлений сотрудничество в урановой сфере, нефтегазовой промышленности, сельском хозяйстве, а также в сфере образования и туризма.





Н.Нигматулин и Р.Нолт констатировали схожесть подходов двух стран в вопросах укрепления региональной безопасности и стабильности.





Председатель Мажилиса акцентировал внимание на политическом обращении Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Казахстанское концептуальное видение упрочения глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира», в котором определены приоритеты работы Астаны в Совете Безопасности. Это достижение мира без ядерного оружия, предотвращение угрозы глобальной войны, содействие миру в Афганистане и формирование зоны мира в Центральной Азии, создание Глобальной антитеррористической коалиции под эгидой ООН.





«Мы будем укреплять взаимодействие с Канадой на международной арене путем проведения регулярных консультаций, координации усилий в различных международных структурах, взаимной поддержки инициатив и позиций», - сказал Н.Нигматулин.





Канадские парламентарии в свою очередь отметили, что Канада с нетерпением ждет тот вклад, который внесет Казахстан в решение актуальных вопросов, которые стоят сегодня перед всем человечеством.





Высокая оценка также дана и современному развитию Казахстана, реализуемым реформам.





«За 25 лет независимости Казахстан открыл себя для инвестиций и капиталовложений из других стран, в т.ч. и Канады. Казахстан реализовал очень много программ, включая реформирование государственной службы, верховенство право, плюрализм. И мы в этом поддерживаем Казахстан», - сказал Роберт Нолт.





Говоря об укреплении межпарламентских отношений, собеседники выразили уверенность, что большой вклад в их развитие внесут представительные группы по сотрудничеству.





В завершение встречи председатель Мажилиса передал своему канадскому коллеге приглашение посетить нашу страну с официальным визитом.



