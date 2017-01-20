Рабочая группа изучит все предложения по перераспределению властных полномочий

Об этом заявил председатель Верховного суда, член Рабочей группы по перераспределению полномочий между ветвями государственной власти Кайрат Мами на совещании судейского корпуса Алматинской области, которое прошло сегодня в г. Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.

Как известно, главой государства 11 января этого года создана рабочая группа по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти.

- Пользуясь присутствием руководителей областных структур, как член Рабочей группы, хочу информировать актив области и судей, что уже состоялось организационное заседание, имеется концептуальное видение решения отдельных вопросов, - прокомментировал Кайрат Мами. - Впереди предстоит большая работа по широкому обсуждению предлагаемых мер, по законодательному обеспечению перераспределения полномочий.

По словам главного судьи, в ходе выработки предложений по перераспределению властных полномочий будут также изучены накопленный отечественный и зарубежный опыт, практика применения Конституции и действующего законодательства нашей страны. К деятельности Рабочей группы планируется привлечь юридическое, научно-экспертное сообщество, а также широкую общественность.

В этой связи председатель Верховного суда предложил руководству региона, Алматинскому областному суду, коллегам из правоохранительных органов активно включиться в обсуждение данного вопроса.

- Рабочей группе будут интересны любые предложения по обозначенному кругу вопросов, - сказал Кайрат Мами. - Механизм взаимодействия и обмена информацией будет отработан и доведен до вашего сведения в рабочем порядке.