Кайрат Мами предлагает усилить конституционные гарантии независимости судов

Приоритеты деятельности судов направлены на повышение их роли в защите прав человека, законных интересов бизнеса и государства.

На совещании по итогам отправления правосудия в 2016 году, которое прошло сегодня в Алматинском областном суде, председатель Верховного суда Кайрат Мами заявил, «мы намерены инициировать вопросы усиления конституционных гарантий независимости судебной власти», сообщает Zakon.kz





- В ходе выполнения Плана нации возникали вопросы применимого права в Казахстане в связи с созданием Международного финансового центра, пояснил глава судебной системы. - Одновременно мы намерены инициировать вопросы усиления конституционных гарантий независимости судебной власти.





Подводя итоги совещания, он рассказал об основных результатах практической реализации Плана Нации «100 конкретных шагов» и выполнении задач, обозначенных главой государства на VII съезде судей республики.





В Казахстане успешно заработала новая трехуровневая система судопроизводства, значительно ужесточены отбор и продвижение судей, реформирована работа Судебного жюри, при Верховном суде заработали специализированная коллегия по инвестиционным спорам, Академия правосудия и Международный Совет.





Существенно расширены полномочия следственных судей, суда присяжных, сокращено участие прокурора в гражданских делах. Введен новый кодекс судейской этики, который четко регламентирует действия судей на работе и в быту. Деятельность судов стала еще более прозрачной и открытой благодаря новым информационным технологиям, в том числе полному оснащению всех залов судов системами аудиовидеофиксации.





- Высокую эффективность демонстрируют новые Гражданский процессуальный кодекс и уголовное законодательство , - подчеркнул Кайрат Мами. - Об этом наглядно свидетельствуют статистические показатели.





Всего по республике 59,2% гражданских дел рассмотрены в порядке упрощенного производства. В три раза возросло число дел, оконченных с применением медиации, почти в два раза чаще использовались альтернативные способы разрешения спора. Практически на четверть снизилось количество дел, рассмотренных с участием прокурора. На 14% увеличилось число рассмотренных уголовных дел ускоренного досудебного расследования, на 10% – оконченных в согласительном производстве, более чем в 2 раза – в сокращенном порядке. На 19,2% возросло число оправдательных приговоров, на 11,9% - уголовных дел, рассмотренных с участием присяжных заседателей.





По мнению Кайрата Мами, сегодня приоритеты деятельности судов, определенные Президентом страны на VII съезде судей, направлены на повышение роли судов в защите прав человека, законных интересов бизнеса и государства. Конечной целью любых преобразований является обеспечение верховенства закона, неотвратимости наказания за противоправные деяния, создание правового режима, обеспечивающего наиболее благоприятное развитие государства и его граждан. Именно с этих позиций мы должны оценивать результаты своей работы, считает главный судья.



