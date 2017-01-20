В Семее виновную в массовом отравлении школьников освободили по амнистии

Постановление пока не вступило в законную силу.

В Семее прекращено уголовное преследование предпринимателя М.Шахантаевой, из-за которой 74 школьника после обеда в столовой покрылись аллергической сыпью, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского суда №2.

В сообщении суда отмечается, что 23 февраля 2016 года ИП Шахантаева М. выиграла тендер, на основании которого между ИП ГУ ВКО отдела образования Семея был заключен договор для организации и обеспечения питания учеников в столовой общеобразовательной школы № 47.

В период с 5 по 8 марта, учащиеся 5-7 классов (всего 74 ребенка) спустя некоторое время после употребления пищи в столовой были вынуждены пройти осмотр в больнице. Здоровью детей был причинен легкий вред.

Постановлением суда первой инстанции уголовное дело в отношении Шахантаевой М. прекращено с освобождением подсудимой от уголовной ответственности на основании ч.1 ст.2 Закона РК «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК».

Постановление пока не вступило в законную силу.

Фото: kazanfirst.ru