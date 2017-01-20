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Новости за сегодня

Б.Сагинтаев встретился с Послом Королевства Нидерландов в Казахстане

 

Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерландов в Республике Казахстан Дирком Ян Копом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы текущего состояния и перспективных направлений экономического сотрудничества между Казахстаном и Нидерландами.

«Мы заинтересованы в участии ведущих компаний Вашей страны в программах индустриально-инновационного и инфраструктурного развития Казахстана. Особый интерес представляют голландские промышленные технологии, передовые ноу-хау и инновации»,- отметил Бакытжан Сагинтаев.

 

Справочно:

Королевство Нидерланды на сегодня является крупным инвестором по объему прямых инвестиций в экономику Казахстана и вторым партнером Казахстана в ЕС по объему внешнеторгового оборота (после Италии).

По данным Национального банка РК валовый приток прямых инвестиций из Нидерландов в Казахстан с 2005 по II квартал 2016 г. составил 61,1 млрд. долл. США.

За январь-ноябрь 2016 г. объем торговли между Казахстаном и Нидерландами составил 3,079 млрд. долларов. В 2015 г. товарооборот составил 5,2 млрд. долларов (экспорт - 4,9 млрд., импорт - 0,3 млрд.).

В Казахстане действуют 956 совместных предприятий, большая часть которых активно работает в сфере нефти и газа, геологической разведки, поставке сельскохозяйственной техники и оборудования, фармацевтики и медицины, производства товаров народного потребления.

С 2014 г. между Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и Конфедерацией промышленников и работодателей Нидерландов действует Деловой совет.

 

20 января 2017, 14:53
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК

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