Бакытжан Сагинтаев провел встречу с парламентской делегацией Канады

Сегодня в Үкімет үйі состоялась встреча Премьер-Министра Республики Казахстан Бакытжана Сагинтаева с парламентской делегацией Канады во главе с Председателем Комитета по иностранным делам и международному развитию Палаты общин Робертом Нолтом.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества двух стран в различных сферах социально - экономического развития Казахстана и Канады, в том числе по вопросам сельского хозяйства, аграрной промышленности, культурно-гуманитарных связей, гражданской авиации, аэрокосмической и военно-промышленной отраслях.

Особый акцент в ходе встречи был сделан на взаимодействие бизнес-структур двух стран в рамках Делового совета Казахстан-Канада, учрежденного в 2016 году. Его деятельность, по мнению сторон, позволит существенно активизировать торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между странами.

Премьер-Министр отметил, что Канада является важным партнером Казахстана. Подходы наших стран по преодолению глобальных экономических вызовов совпадают, учитывая акцент на росте инвестиций в инфраструктуру, а также региональной и глобальной экономической интеграции, подчеркнул Б. Сагинтаев.

Премьер-Министр Б.Сагинтаев выразил уверенность в том, что активное участие канадских компаний в проводимой в Казахстане Международной выставке «ЭКСПО - 2017» и обмен опытом в области возобновляемой энергии придаст новый импульс развитию отношений двух стран.

Справочно:

В январе-ноябре 2016 г. объем товарооборота РК с Канадой составил $327,3 млн. Обозначился рост казахстанского экспорта, в результате чего, за 11 месяцев 2016 г. баланс торговли сложился положительным для РК и составил $134 млн.

В 1-м полугодии 2016 г. приток прямых инвестиций из Канады в РК составил $70,0 млн. По данным МИД Канады, с 1994 г. объем инвестиций в РК составил почти $16 млрд. ($10,98 млрд. в 2010-2014гг.). Канада занимает 11-ое место среди инвесторов.