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Утверждена Типовая архитектура «электронного акимата»

Аннотация к документу: Приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 19 сентября 2016 года № 158 «Об утверждении Типовой архитектуры «электронного акимата»

Типовая архитектура «электронного акимата» (далее - Типовая архитектура) разработана в соответствии с подпунктом 18) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации» (далее - Закон) и представляет описание стандартных компонентов и требований к реализации функций и услуг, организационной структуры, информационных потоков, информационно-коммуникационной инфраструктуры местных исполнительных органов с учетом системы административно-территориального устройства Республики Казахстан.

В частности, сервисный интегратор «электронного правительства» осуществляет методологическое обеспечение развития Типовой архитектуры, разрабатывает архитектуру государственного органа для местных исполнительных органов (далее - архитектура) в соответствии с Типовой архитектурой, правилами разработки, сопровождения реализации и развития архитектуры государственных органов, утверждаемым в соответствии с подпунктом 17) статьи 7 Закона (далее - Правила), и требованиями по развитию архитектуры «электронного правительства», утверждаемым в соответствии с подпунктом 10) статьи 7 Закона (далее - Требования), а также на основании целей и задач государственного органа.

Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы (далее - МИО) обеспечивают внедрение Типовой архитектуры с учетом направлений деятельности местного исполнительного органа, особенностей социально-экономического развития административно-территориальной единицы и на ее основании утверждают архитектуру государственного органа по согласованию с уполномоченным органом по государственному планированию и экспертным советом, а также обеспечивают ее реализацию.

МИО создают или развивают информационные системы, приобретают программное обеспечение и (или) объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры с учетом приоритетов информатизации местных исполнительных органов и требований Типовой архитектуры.

Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

20 января 2017, 14:54
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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