Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Родственники умершего в ЦОНе мужчины: Он никогда не болел

20 января 2017, 15:03

Покойный Жарас Нуркебайулы за пять минут до своей смерти разговаривал с женой.


Родственники мужчины, который в понедельник, 16 января, скончался в одном из районных ЦОНов Алматы, заявили, что он не был болен и в принципе никогда ничем серьезным не болел, передает 31 канал.

Покойный Жарас Нуркебайулы за пять минут до своей смерти разговаривал с женой. Он сказал, что стоит в очереди для оформления регистрации по временному месту жительства и очень плохо себя чувствует. Жаловался на головную боль и недомогание.

«Я ему говорила не ходить в ЦОН, так как там очень длинные очереди. Просила отложить. Но он настаивал, что нужно оформить все документы вовремя, а иначе будет крупный штраф. Врачи говорят, что у него была эпилепсия, и это стало причиной его смерти. Но он никогда не болел. Лет пять тому назад болела спина, была грыжа, но он выздоровел. Работал охранником», - рассказывает жена покойного Инжигуль Калимбетова.

Отец мужчины Нуркебай Конкаков также утверждает – эпилепсией Жарас никогда не болел. «Своими ногами пошел в ЦОН. Был здоров и не состоял ни на каком учете. У него была маленькая зарплата, и он боялся штрафа. Сын умер у меня на глазах. Зачем принимать такой закон, не советуясь с народом», - говорит Нуркебай.

Сейчас 80-летний пенсионер взял под опеку двоих внуков. Со стороны государства семье никакой помощи не оказали. Более того, утверждают убитые горем родственники, даже не выразили соболезнования и не пришли на похороны. В госкорпорации «Правительство для граждан» отказались комментировать эту ситуацию.

Напомним, аналогичный случай произошел на прошлой неделе в Алматинской области. Приехавший за регистрацией мужчина почувствовал себя плохо и умер на улице.


Фото: кадр видео 31 канала

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также