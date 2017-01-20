Родственники умершего в ЦОНе мужчины: Он никогда не болел

Родственники мужчины, который в понедельник, 16 января, скончался в одном из районных ЦОНов Алматы, заявили, что он не был болен и в принципе никогда ничем серьезным не болел , передает 31 канал





Покойный Жарас Нуркебайулы за пять минут до своей смерти разговаривал с женой. Он сказал, что стоит в очереди для оформления регистрации по временному месту жительства и очень плохо себя чувствует. Жаловался на головную боль и недомогание.





«Я ему говорила не ходить в ЦОН, так как там очень длинные очереди. Просила отложить. Но он настаивал, что нужно оформить все документы вовремя, а иначе будет крупный штраф. Врачи говорят, что у него была эпилепсия, и это стало причиной его смерти. Но он никогда не болел. Лет пять тому назад болела спина, была грыжа, но он выздоровел. Работал охранником», - рассказывает жена покойного Инжигуль Калимбетова.





Отец мужчины Нуркебай Конкаков также утверждает – эпилепсией Жарас никогда не болел. «Своими ногами пошел в ЦОН. Был здоров и не состоял ни на каком учете. У него была маленькая зарплата, и он боялся штрафа. Сын умер у меня на глазах. Зачем принимать такой закон, не советуясь с народом», - говорит Нуркебай.





Сейчас 80-летний пенсионер взял под опеку двоих внуков. Со стороны государства семье никакой помощи не оказали. Более того, утверждают убитые горем родственники, даже не выразили соболезнования и не пришли на похороны. В госкорпорации «Правительство для граждан» отказались комментировать эту ситуацию.





аналогичный случай произошел на прошлой неделе в Алматинской области. Приехавший за регистрацией мужчина почувствовал себя плохо и умер на улице. Напомним,







