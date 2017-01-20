Боевики ИГ разрушили часть Римского театра и Тетрапилон в Пальмире
20 января 2017, 15:08
Ранее сообщалось что боевики перебросили в Пальмиру огромное количество взрывчатки.
Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) разрушили всемирно известный Тетрапилон в Пальмире и часть Римского театра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ORTAS
Архитектурный комплекс Тетрапилон - это одна из главных достопримечательностей сирийского города Пальмира. Одна из наиболее сохранившихся конструкций среди руин Пальмиры, которая состоит из четырех монументальных оснований, над каждым из которых возвышаются четыре высокие колонны с плоской платформой наверху. Сооружение представляет собой своеобразную триумфальную арку. Дело в том, что в далекие годы строительства Тетрапилона в любом городе перекресток главной улицы с наиболее важными боковыми улицами всегда украшался подобной конструкцией колонн.
Римский театр в Пальмире датируется II веком н. э., временем династии Северов. В современную эпоху театр был восстановлен и использовался как площадка ежегодного Пальмирского фестиваля.
Фото: Eva Dora Schröder / Globallookpress.com
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