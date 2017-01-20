Боевики ИГ разрушили часть Римского театра и Тетрапилон в Пальмире

Архитектурный комплекс Тетрапилон - это одна из главных достопримечательностей сирийского города Пальмира. Одна из наиболее сохранившихся конструкций среди руин Пальмиры, которая состоит из четырех монументальных оснований, над каждым из которых возвышаются четыре высокие колонны с плоской платформой наверху. Сооружение представляет собой своеобразную триумфальную арку. Дело в том, что в далекие годы строительства Тетрапилона в любом городе перекресток главной улицы с наиболее важными боковыми улицами всегда украшался подобной конструкцией колонн.