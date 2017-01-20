В Киеве рассчитывают вернуть Донбасс в этом году

Во вторник министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал украинских пограничники быть готовыми к "деоккупации" территорий ДНР и ЛНР.

Украинские власти рассчитывают вернуть неподконтрольную часть Донбасса в этом году, заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш в эфире украинского "5 канала".





По его словам, он верит, что "деоккупация" начнется в этом году, хотя "нет оснований стопроцентно утверждать, что это произойдет".





"…Сейчас разрабатывается дорожная карта возвращения. Мы должны быть готовы, что когда украинские органы власти будут возвращаться туда, все должны быть готовы к этому процессу", — сказал украинский министр.





Как признал Черныш, у Киева есть целый ряд проблем. Например, там не знают о том, что происходит в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и не имеют плана перерегистрации местных жителей, пишет РИА Новости





Во вторник министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал украинских пограничников быть готовыми к "деоккупации" территорий ДНР и ЛНР. Как рассчитывает Аваков, в нынешнем году Киев вернет себе контроль над участком российско-украинской границы в Донбассе.





Ранее Аваков анонсировал "деоккупацию" в течение ближайших двух лет. При этом президент Украины Петр Порошенко не раз публично признавал, что проблема Донбасса не имеет военного решения.