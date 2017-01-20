Трап протаранил российский самолет в аэропорту Мадрида

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 20 января. Трап протаранил дверь лайнера Airbus A320 во время обслуживания воздушного судна.





Полученные самолетом повреждения оказались несерьезными, снимать с рейсов его не стали. Какой авиакомпании принадлежит лайнер, не уточняется. Присутствовали ли на борту люди в момент инцидента, неизвестно.





В сентябре 2016 года в аэропорту Гонконга автомобиль технической службы врезался в лайнер. На борту воздушного судна находились почти 300 человек. В результате ЧП пострадал водитель машины.