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Трап протаранил российский самолет в аэропорту Мадрида

20 января 2017, 15:15

Полученные самолетом повреждения оказались несерьезными, снимать с рейсов его не стали.


Российский пассажирский самолет пострадал при столкновении с самоходным трапом в аэропорту Мадрида. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 20 января. Трап протаранил дверь лайнера Airbus A320 во время обслуживания воздушного судна.

Полученные самолетом повреждения оказались несерьезными, снимать с рейсов его не стали. Какой авиакомпании принадлежит лайнер, не уточняется. Присутствовали ли на борту люди в момент инцидента, неизвестно.

В сентябре 2016 года в аэропорту Гонконга автомобиль технической службы врезался в лайнер. На борту воздушного судна находились почти 300 человек. В результате ЧП пострадал водитель машины.

Фото: Sergio Perez / Reuters

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