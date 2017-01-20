Достижения и неудачи Барака Обамы

Эпоха правления Барака Обамы подходит к концу. Восемь лет он был у руля самой мощной страны мира. И они дались Обаме нелегко, но, кажется, еще более сложными они были для ярых оппонентов президента.





СМИ, все как наперебой, приводят итоги правления первого темнокожего президента Америки. И даже сам Обама (по информации ТАСС) уже начал это делать, назвав спасение Америки от новой Великой депрессии своей наивысшей заслугой, а интервенцию в Ливию - самой большой ошибкой.





Достижения Обамы в период первого срока правления США существенны – он провел ряд экономических и политических реформ, выделив на это 787 млрд долларов. Также добился реформирования системы здравоохранения страны, благодаря чему к 2014 году 95% населения США были обеспечены медицинскими страховками. Однако это назвали спорным достижением.





Помимо этого, президент США Барак Обама завершил военную миссию в Ираке, выведя в 2010 году последнее боевое американское подразделение с территорий Республики Ирак.





За первую неделю президентства Обама приостановил работу военных комиссий в Гуантанамо и приказал закрыть данное место заключения в течение года,однако так и не закрыл до конца срока,изменил правила допросов лиц, подозреваемых в терроризме, приказал министерству энергетики повысить стандарты эффективности топлива и разрешил штатам устанавливать стандарты выбросов выше федеральных, а также отменил запрет федерального финансирования международных организаций, связанных с проведением абортов.





29 января 2009 года президентом подписан закон, увеличивающий возможность обжаловать в суде факты дискриминации в области оплаты труда. В феврале принят закон о стимулировании экономики.





Еще одним спорным достижением стало – его поддержка легализации однополых браков . В начале правления глава Белого дома заявлял, что еще сомневается в своей позиции по вопросу однополых браков. Обама считал, что гражданского союза вполне достаточно. Позже президент США заявил, что все пары, даже однополые, должны иметь возможность узаконить свои отношения. Равенство для представителей ЛГБТ-сообщества позже укрепилось, когда Барак разрешил солдатам нетрадиционной ориентации служить в армии. Надо отметить, что такую позицию президента разделяли далеко не все.





Реформа здравоохранения (о которой было упомянуто выше) это одна из самых громких реформ Обамы. Президент США в 2010 году подписал пакет реформ системы национального здравоохранения. Он особо отметил, что сделал это от имени своей мамы. "Будучи больной раком, она до конца жизни боролась со страховыми компаниями", – заявил Барак.

Согласно документу, который регламентировал систему здравоохранения США, страховые компании не имели права отказывать больным людям в страховке, не могли отказать в полисе больным детям, родители могли вписывать в страховки детей до 26 лет. Впервые за долгие годы на американском рынке страховой медицины изменились правила игры. Компаниям ужесточили требования, расширили перечень услуг, которые стали доступны гражданам. Расходы на реформу оценивались в 940 миллиардов долларов на десять лет.





В марте 2010 года принят закон, увеличивающий максимальный размер федеральных грантов для нуждающихся студентов.





В декабре 2010 года подписан новый закон, регулирующий питание детей в школах (en:Healthy, Hunger-Free Kids Act of 2010).] В январе 2011 года подписан закон, расширяющий полномочия государства по проверке безопасности пищевых продуктов.





Далее в достижения, можно записать убийство Усамы бен Ладена. Некоторые эксперты называют одним из самых значительных достижений Обамы во внешней политике. Усаму бен Ладена застрелили спецназовцы ВМС США в Пакистане 2 мая 2011 года. Правительство страны тогда осталось недовольным от действий США на своей территории, кроме того, многие подробности ликвидации террориста остались неизвестными.





Отметим еще одно достижение - в декабре 2014 года было объявлено о намерении восстановить с Кубой дипломатические отношени я. В 2015 году дипотношения с Кубой были окончательно восстановлены. 20 марта 2016 года президент США Барак Обама посетил Кубу с двухдневным визитом, что является первым официальным визитом главы Белого дома с 1928 года.





Ну, и закончим достижения - Нобелевской премией, которую Б.Обама получил в 2009 году. за огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами". В денежном эквиваленте в 2009 году премия составила 10 миллионов шведских крон (примерно 970 тысяч евро). В заявлении Норвежского нобелевского комитета говорилось, что дипломатия Обамы основывается на концепции, что те люди, которые должны править миром, должны делать это, основываясь на ценностях и позициях, которые разделяет большая часть населения мира.





А вот из неудач - кампания в Афганистане, которая официально закончилась лишь в 2014 году, но и на тот момент в стране оставалось около десяти тысяч солдат армии США.





Ну, а главная неудача, что с марта 2014 года введена серия санкций против России из-за ситуации на Украине. После введения санкций было объявлено о прекращении "перезагрузки".





На фоне нескольких этапов эскалации конфликта на Донбассе антироссийские санкции со стороны Запада расширялись и ужесточались, но это не принесло ожидаемого результата для США, так как снижение экономики в России никак не повлияло на изменение политического курса российского главы.





Б.Обама на своей последней пресс-конференции в качестве президента США рассказал, что в начале срока делал попытки улучшить отношения с Россией, однако все усилия оказались тщетными после событий в Крыму и на востоке Украины. Комментируя заявления Дональда Трампа о том, что вопрос снятия санкций можно увязать с вопросами ядерного разоружения, Обама напомнил, что санкции связаны с «вторжением России на Украину». «Это не наше определение, это определение мирового сообщества», - напомнил Обама.





По его словам, он неоднократно доносил до российской стороны мысль о том, что санкции могут быть сняты, в случае «если Россия прекратит вмешиваться в дела Украины».





Подготовлено по материалам: www.amic.ru, 24smi.org, wikipedia.org, mger2020.ru, www.gazeta.ru, tass.ru

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