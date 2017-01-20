Здание, конфискованное у осуждённого экс-акима Костаная, продано с торгов

Здание «Монолит» ушёл с торгов за 40 миллионов 514 тысяч тенге.

О результатах торгов, которые состоялись сегодня, корреспонденту alau.kz сообщил и.о. руководителя департамента государственного имущества и приватизации Костанайской области Айбек Галымжанов.





Сегодня состоялись торги по продаже конфискованного имущества по громким акиматовским уголовным делам . Сегодня ушло с торгов здание, которое принадлежало семье бывшего акима Костаная Ахметбека Ахметжанова.





«Сегодня продали здание «Монолит», находящееся по ул.Генерала Арыстанбекова. Здание было оценено в 87 миллионов 449 тысяч тенге. Первые торги не состоялись, и далее они проходили на уменьшение суммы. «Монолит» ушёл с торгов за 40 миллионов 514 тысяч тенге. Кроме того, продано авто — мультивен, принадлежащий осуждённому предпринимателю Леониду Васильеву за 504 000 тенге. Также проданы конфискованные у осуждённых айфоны и айпады за 156 000 тенге. С торгов за 260 000 тенге ушёл гараж бывшего руководителя ЖКХ г. Костанай Жениса Шинкина», — сообщил Айбек Галымжанов.





Что касается ТОО «Стройметсервис». Его директором являлся Сергей Биктибаев, осуждённый по «большому акиматовскому делу» на 10 лет. 100%-ую долю конфискованного предприятия оценили в 44 миллиона тенге.





«Мы обязаны сначала предложить предприятие госорганам. Если будет отказ, мы выставляем ТОО на торги. Кроме того, пока не решили вопрос с другим ТОО. 51% доли уставного капитала принадлежал осуждённому предпринимателю Леониду Васильеву. Конфискованную долю оценили в чуть более 3 000 000 тенге. По закону доля предлагается второму учредителю предприятия»,- отметил и.о. руководителя департамента государственного имущества и приватизации Костанайской области Айбек Галымжанов.





У учредителя есть срок. Он должен выкупить долю партнёра до конца января. Если этого не случится, то её тоже выставят на торги.





Напомним, по «большому акиматовскому делу» приговоры вынесены в апреле 2016 года. Апелляционная коллегия снизила некоторым осуждённым сроки приговоров. Осуждённый по этому делу экс-замакима Костаная Максут Калиев уже вышел на свободу.



