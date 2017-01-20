Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Здание, конфискованное у осуждённого экс-акима Костаная, продано с торгов

20 января 2017, 15:26

Здание «Монолит» ушёл с торгов за 40 миллионов 514 тысяч тенге.


О результатах торгов, которые состоялись сегодня, корреспонденту alau.kz сообщил и.о. руководителя департамента государственного имущества и приватизации Костанайской области Айбек Галымжанов.

Сегодня состоялись торги по продаже конфискованного имущества по громким акиматовским уголовным делам. Сегодня ушло с торгов здание, которое принадлежало семье бывшего акима Костаная Ахметбека Ахметжанова.

«Сегодня продали здание «Монолит», находящееся по ул.Генерала Арыстанбекова. Здание было оценено в 87 миллионов 449 тысяч тенге. Первые торги не состоялись, и далее они проходили на уменьшение суммы. «Монолит» ушёл с торгов за 40 миллионов 514 тысяч тенге. Кроме того, продано авто — мультивен, принадлежащий осуждённому предпринимателю Леониду Васильеву за 504 000 тенге. Также проданы конфискованные у осуждённых айфоны и айпады за 156 000 тенге. С торгов за 260 000 тенге ушёл гараж бывшего руководителя ЖКХ г. Костанай Жениса Шинкина», — сообщил Айбек Галымжанов.

Что касается ТОО «Стройметсервис». Его директором являлся Сергей Биктибаев, осуждённый по «большому акиматовскому делу» на 10 лет. 100%-ую долю конфискованного предприятия оценили в 44 миллиона тенге.

«Мы обязаны сначала предложить предприятие госорганам. Если будет отказ, мы выставляем ТОО на торги. Кроме того, пока не решили вопрос с другим ТОО. 51% доли уставного капитала принадлежал осуждённому предпринимателю Леониду Васильеву. Конфискованную долю оценили в чуть более 3 000 000 тенге. По закону доля предлагается второму учредителю предприятия»,- отметил и.о. руководителя департамента государственного имущества и приватизации Костанайской области Айбек Галымжанов.

У учредителя есть срок. Он должен выкупить долю партнёра до конца января. Если этого не случится, то её тоже выставят на торги.

Напомним, по «большому акиматовскому делу» приговоры вынесены в апреле 2016 года. Апелляционная коллегия снизила некоторым осуждённым сроки приговоров. Осуждённый по этому делу экс-замакима Костаная Максут Калиев уже вышел на свободу.

Фото today.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также