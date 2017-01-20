Минфин инициировал поправки в закон для непрошедших тестирование госревизоров

Не все государственные ревизоры смогли стать аудиторами по результатам тестирования. Это выяснилось в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности в Министерстве юстиции РК, и стало причиной необходимости внесения поправок в Закон РК «О государственном аудите и финансовом контроле», передает корреспондент Zakon.kz.

«Для того, чтобы попасть в 30-ку развитых стран мира у каждого министерства есть свои показатели, - разъяснила поправки и причину их возникновения ответственный секретарь министерства финансов Наталья Коржева. - По одной из политик Минфин отвечает за состояние бухгалтерского учета и аудита и поэтому мы должны к 30-му году соответствовать таким странам у которых есть не только аудит хозяйствующий субъектов, но и в государственной сфере, то есть бюджет теперь не ревизуется, а аудируется».

Стоит отметить, что закон на эту тему уже принят, и речь шла о необходимости включить в него отдельные поправки, на основании апробации нового свода правил. Эти поправки вносят больше даже технических характер и суть их заключается в том, чтобы ревизоры не получившие сертификаты в национальной комиссии (те, кто провалили тестирование, - от авт.) могли стать помощниками государственных аудиторов (те, кто тестирование сдал).

«К сожалению, не преодолели тестирование часть работников, и эти работники еще работают и их права защищены конституцией, - сказала Коржова. - Они не могут быть уволены, но не могут быть аудиторами. Суть поправки заключается в том, что эти в прошлом ревизоры, но ныне не аудиторы могут работать помощниками и ассистентами аудиторов, что соответствует международной практике. Такая поправка одобрена. Это позволит сохранить рабочие места, а также позволит еще раз дать шанс нынешнему ассистенту сдавать, самообразовываться и становится госаудитором».

При этом, минфину предлагают предоставить национальной комиссии (та, что выдает сертификаты) право отзывать сертификаты у аудиторов в случае нарушений.

«Сегодня все проверки имеют определенные границы - мы знаем цель проверки, понимаем сроки проведения, требования к проверяющему. И если что-то из этого не соблюдено, то национальная комиссия, наделившая сертификатом, наделяется правами отзывать сертификат».

В связи с нововведениями прогнозируется и уменьшение количества проверок. Это как сказала, ответственный секретарь, уже не будет «всеобъемлющая проверка».

«Если мы видим, что у хозяйствующего субъекта, к примеру, школы, из года в год прозрачная отчетность, финансовые потоки, госзакупки, то какие основания вообще выходить на эту проверку? Мы выйдем на проверку только тогда и только по тому поводу, который нам покажет система управления рисками (СУР). И даже если она покажет нам атипичную ситуацию, мы сначала запросим документы, поговорим с руководством, и это будет точечно, быстро. В итоге, это будут меры по упреждению нарушения, а не борьбы с последствиями» - разъяснила она.

Помимо этого, она напомнила, что руководитель хозяйствующего субъекта имеет право потребовать у проверяющего направление (в связи с чем он пришел), узнать цель проверки, ее основания, зарегистрирована ли проверка даже если она пришла по жалобе.

«Все крайне регламентировано и подшивается, и когда мы сами проверяемся то встречно отвечаем перед контролирующими органами - что мы проверяли и сколько раз и на каком основании, и допускались ли проверки без оснований. Это строго регламентировано, и строго наказывается. Несоблюдение стандартов, норм и правил контроля чревато для самого аудитора. Тем более, что теперь национальная комиссия теперь будет иметь основания его приостановить, отозвать, и лишить человека права заниматься такой деятельностью».

Татьяна Ковалева