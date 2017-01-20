КНБ будет блокировать интернет без решения суда

В Казахстане с 1 января 2017 года вступил в действие закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму», сообщает Zakon.kz.

В частности, поправки в закон о связи предусматривают блокировку интернета. Так, в случаях, не терпящих отлагательств и могущих привести к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений, подготавливаемых и совершаемых преступной группой, председатель Комитета национальной безопасности РК, его заместители или начальники территориальных органов КНБ либо лица, их замещающие, вправе приостанавливать работу сетей или средств связи, оказание услуг связи, доступ к интернет-ресурсам или размещённой на них информации в интересах всех субъектов оперативно-розыскной деятельности с последующим уведомлением уполномоченного органа в области связи и Генеральной прокуратуры РК в течение 24 часов.

Адвокат Джохар Утебеков в своем комментарии в Facebook такое основание для блокировки назвал размытым.

«Отрубить комитетчики могут еще и сотовую связь, и месенджеры (ватсап и пр.), и сайты, и вообще весь интернет и всю связь. Сделать КНБ может это не только в своих интересах, но и по просьбе полиции, Нацбюро, СЭР, «Сырбара», СГО или военной разведки», - написал он.

Он напомнил, что с весны 2014 года право отключать соцсети во внесудебном порядке появилось у Генпрокурора и его замов.

«А самое интересное вот что. В отличие от прокурорских, «каэнбэшникам» даже просить связистов заблокировать соцсети не требуется. Новый закон признает, что у спецслужбы есть технические возможности дернуть рубильник САМОЙ. Во как!» - отметил юрист, добавив, что «Виноват» тот же закон, который ввел временную регистрацию граждан в целях борьбы с террористами.