В Шымкенте "фокусников" из Нигерии посадили в тюрьму

В Аль-Фарабийском районном суде Шымкента сегодня оглашен приговор двум африканцам, обвиняемым в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Данил Шемратов.





Гражданам Нигерии Обаху Жозефату и Нвоке Екендиричуку предстоит в ближайшие годы изучать государственный язык в местах весьма далеких от Африки. Суд признал их виновными в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к 5 годам общего режима, но в связи с амнистией реальный срок сокращен до 3 лет 9 месяцев. Отбывать наказание оба нигерийца будут в Казахстане.





Напомним, граждане Нигерии предложили жителю ЮКО раскрутить бизнес, воспользовавшись долларами их мифического босса, отбывающего наказание в африканской тюрьме. А поскольку его средства не могли быть легализованы, «фокусники» предложили мужчине воспользоваться трюком с черными долларами. Эти бумажки при определенной манипуляции с ними «превращались» во вполне себе легальную американскую валюту.





Ариф Абенов, свидетель: «В инструкции было написано — берешь две (черные) бумажки, между ними кладешь оригинал (настоящую купюру с 100 баксов), смазываешь специальной жидкостью и… кладешь в холодильник на 20 минут. Мы переписали номер своей купюры. Потом вытащили, деньги были еще темными. Они добавили жидкость. И потом он начал их тереть. И деньги начали белеть. Все три купюры. Везде номера разные. Мы понесли их в обменник, и нам их там поменяли. Все».

Бизнесмен, заподозрив неладное, обратился в службу экономических расследований Департамента государственных доходов по Южно-Казахстанской области. Нигерийцев взяли с поличным. Естественно, никаких «черных миллионов» у них не обнаружили. Вместо купюр была найдена «кукла» из черной бумаги.

Так вот в суде обвиняемые пытались всю вину свалить на переводчика — именно из-за их незнания государственного языка, они, мол, превратились в мошенников…

Талгат Кахаров, судья: «Перед прениями подсудимые признали вину. Они участвовали в совершении этого преступления. Но способ их защиты был все свалить на молодого парня-переводчика, гражданина Казахстана. Этот парень молодой, 18 лет, он просто подрабатывал у них переводчиком — они ему платили за каждый перевод. И потерпевший, который заявил на мошенников в ДГД, он также отмечал, что переводчик не знал о происходящем. Когда этот фокус происходил он даже не знал. Этот способ защиты — все свалить на гражданина Казахстана, у них не получился. Он прошел свидетелем по делу, и полностью пояснил нам, как все происходило».





Елена Бояршинова