Навсегда оставшиеся на Эвересте

Эверест не даёт гарантий. Не имеет значения, насколько вы опытны и осторожны: на пути к вершине смерть будет подстерегать вас на каждом шагу. Пройти мимо трупов альпинистов, для которых это восхождение стало последним – одно из самых сложных испытаний, заготовленных Эверестом для своих гостей, сообщает Fototelegraf.ru.





Фрэнсис Арсентьев (Francys Astentiev). Причина смерти: переохлаждение и/или отёк мозга. Эвакуация тел погибших альпинистов представляет большую сложность, а зачастую и вовсе невозможна, поэтому в большинстве случаев их тела навсегда остаются на Эвересте. Проходившие мимо альпинисты почтили память Фрэнсис, накрыв её тело американским флагом.





Фрэнсис Арсентьев совершала восхождение на Эверест вместе со своим мужем Сергеем в 1998 году. В какой-то момент они потеряли друг друга из виду, и больше никогда не смогли воссоединиться, погибнув в разных частях горы. Фрэнсис умерла от переохлаждения и возможного отёка мозга, а Сергей, вероятнее всего, разбился при падении.





Джордж Мэллори (George Mallory). Причина смерти: травма головы в результате падения. Британский альпинист Джордж Мэллори, возможно, был первым человеком, которому удалось побывать на вершине Эвереста, но точно мы этого уже никогда не узнаем. Последний раз Мэллори и его напарника по связке Эндрю Ирвина видели во время восхождения на Эверест в 1924 году. В 1999 году легендарный альпинист Конрад Анкер обнаружил останки Мэллори, однако, они не дают ответа на вопрос, удалось ли ему достичь вершины.





Ханнелора Шмац (Hannelore Schmatz). Причина смерти: переохлаждение и кислородное голодание. В 1979 году на Эвересте погибла первая женщина – немецкая альпинистка Ханнелора Шмац. Её тело застыло в положении полусидя, так как изначально у неё под спиной находился рюкзак. Когда-то мимо тела Шмац, которое можно было увидеть чуть выше лагеря IV, проходили все альпинисты, совершавшие восхождение по южному склону, но однажды сильные ветры развеяли её останки над стеной Кангшунг.





Неизвестный альпинист. Причина смерти не установлена. Одно из нескольких тел, найденных на больших высотах, и так и оставшихся неопознанными.





Цеванг Палджор (Tsewang Paljor). Причина смерти: переохлаждение. Труп альпиниста Цеванга Палджора, одного из членов первой индийской группы, попытавшейся совершить восхождение на Эверест по северо-восточному маршруту. Палджор погиб во время спуска, когда начался буран.





Труп Цеванга Палджора на сленге альпинистов называется «Зелёные Ботинки». Он служит ориентиром для скалолазов, совершающих восхождение на Эверест.





Дэвид Шарп (David Sharp). Причина смерти: переохлаждение и кислородное голодание. Британский альпинист Дэвид Шарп остановился передохнуть недалеко от Зелёных Ботинок, и не смог продолжить путь. Другие альпинисты проходили мимо медленно замерзающего обессиленного Шарпа, но не имели возможности оказать ему помощь, не создавая при этом угрозы для своей собственной жизни.





Марко Литенекер (Marko Lihteneker). Причина смерти: переохлаждение и кислородное голодание в связи с проблемами с кислородным оборудованием. Словенский альпинист погиб во время спуска с Эвереста в 2005 году. Его тело было найдено всего в 48 метрах от вершины.





Неизвестный альпинист. Причина смерти не установлена. Тело ещё одного альпиниста, которое было найдено на склоне и не было идентифицировано.







