В оргкомитете Универсиады прокомментировали скандальное видео с тренером по керлингу

20 января 2017, 15:41

У тренера нервное напряжение перед соревнованиями.


Оргкомитет Универсиады назвал нецензурные высказывания тренера Виктора Кима о подготовке к соревнованиям нервным напряжением, передает ИА «NewTimes.kz».

В сети появилось видео, на котором тренер казахстанской сборной по керлингу Виктор Ким высказывается нецензурными словами в адрес компании, которая, по его словам, не закончила работы в одном из дворцов к проведению соревнований в рамках Универсиады.

В связи с распространением видеозаписи в соцсетях, дирекция по подготовке и проведению 28-й Всемирной зимней Универсиады 2017 года в Алматы сделала пояснения, назвав поведение тренера нервным напряжением перед соревнованиями.

«Ледовый дворец «Алматы Арена» готов к проведению соревнований в рамках Универсиады. Вчера, 19 января, завершился монтаж трибун на арене для керлинга, в ходе работ на лед попал строительный мусор. Это и вызвало эмоциональную реакцию тренера, которую можно объяснить только нервным напряжением и из-за искреннего переживания за наше общее дело - успех Универсиады. Все спортивные объекты Универсиады-2017 соответствуют стандартам, установленным Международными спортивными федерациями, и готовы к приему соревнований любого уровня, вплоть до Олимпийских игр», ― прокомментировала руководитель пресс-службы в Almaty 2017 Winter Universiade.

Стоит добавить, что, согласно договору, срок поставки завершается только сегодня - 20 января.


Фото: prosports.kz

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