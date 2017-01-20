Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 332,05, RUBKZT_TOD = 5,5744, USDKZT_0_001 = +8,1429 % годовых, USDKZT_0_002 = +6,4377 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 332,05 тенге за доллар США при объеме торгов 44 900 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,5744 тенге за рубль при объеме торгов 52 000 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 331,87 тенге за доллар (+0,79 тенге), суммарный объем торгов - 75 050 тыс. USD (-33 950 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +8,1429 % годовых при объеме торгов 7 000 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +6,4377 % годовых при объеме торгов 729 700 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 26 банков.