Неправомерные действия

В Астане мерами прокурорского реагирования защищены права предпринимателя.

В прокуратуру обратился столичный предприниматель А. с жалобой на неправомерные действия сотрудников ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля г. Астаны» о привлечении субъекта предпринимательства к административной ответственности, выразившиеся в необоснованном составлении протокола об административном правонарушении по ст. 323 КоАП.

По результатам проверки прокуратурой внесены акты прокурорского реагирования в ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля г. Астаны» с постановкой вопроса о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности и отмене постановления о привлечении к административной ответственности.

Пресс-служба прокуратуры г. Астаны