Неправомерные действия
В Астане мерами прокурорского реагирования защищены права предпринимателя.
В прокуратуру обратился столичный предприниматель А. с жалобой на неправомерные действия сотрудников ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля г. Астаны» о привлечении субъекта предпринимательства к административной ответственности, выразившиеся в необоснованном составлении протокола об административном правонарушении по ст. 323 КоАП.
По результатам проверки прокуратурой внесены акты прокурорского реагирования в ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля г. Астаны» с постановкой вопроса о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности и отмене постановления о привлечении к административной ответственности.
Пресс-служба прокуратуры г. Астаны
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.