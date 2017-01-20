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Новости за сегодня

Неправомерные действия

 

В Астане мерами прокурорского реагирования защищены права предпринимателя.

В прокуратуру обратился столичный предприниматель А. с жалобой на неправомерные действия сотрудников ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля г. Астаны» о привлечении субъекта предпринимательства к административной ответственности, выразившиеся в необоснованном составлении протокола об административном правонарушении по ст. 323 КоАП.

По результатам проверки прокуратурой внесены акты прокурорского реагирования в ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля г. Астаны» с постановкой вопроса о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности и отмене постановления о привлечении к административной ответственности.

 

Пресс-служба прокуратуры г. Астаны

 

20 января 2017, 15:48
Источник, интернет-ресурс: Медиа-корпорации «ЗАҢ»

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