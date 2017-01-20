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На 2 года осудили лже-террориста, "заминировавшего" Никольский собор в Алматы

20 января 2017, 15:53

Осужденный 11 сентября 2016 года сообщил в полицию об акте терроризма.


В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого по ст. 273 (заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма) Уголовного кодекса Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Алмалинского районного суда города Алматы.

Судом установлено, что 11 сентября 2016 года около 7:13 часов осужденный, находясь на пересечении улиц Мауленова и Гоголя в Алматы, позвонил с таксофона в полицию и сообщил ложную информацию о готовящемся в 10:00 час. взрыве в Никольском соборе.

"Подсудимый Ж. в суде вину в совершении преступления признал полностью. Приговором суда Ж. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.273 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу", - сообщили в суде.

Это не первый такой случай. В 2013 году неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что в 10.00 утра Никольский собор взлетит на воздух.

фото: TripAdvisor

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