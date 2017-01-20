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В Беларуси могут изменить конституцию при необходимости

20 января 2017, 15:55

Соответственно, как будут развиваться общественные отношения и возникнет необходимость внесения изменений - такие изменения будут вноситься.


Глава Конституционного суда Белоруссии Петр Миклашевич не исключил возможности внесения изменений в основной закон страны, если этого потребует развитие государства, передает РИА "Новости".

"Конституция является своеобразным общественным договором об устройстве государства, взаимоотношениях в обществе и государстве. Соответственно, как будут развиваться общественные отношения и возникнет необходимость внесения изменений (в конституцию — ред.) — такие изменения будут вноситься", — сказал председатель Конституционного суда на пресс-конференции в Минске.

Таким образом он прокомментировал сделанное осенью прошлого года президентом страны Александром Лукашенко заявление о необходимости проанализировать основной закон и, при наличии такой необходимости, внести изменения.

Миклашевич напомнил, что, например, "в 2004 году на референдуме были внесены изменения в части предоставления возможности избрани одного и того же лица на должность президента более двух сроков". "Возникла такая объективная необходимость - был вынесен вопрос на референдум", - продолжил он.

"Если общественное развитие в нашей стране потребует корректировки определенных изменений в конституцию, то они будут вноситься. В какой мере, какие поправки - будут проводиться обсуждения, создаваться соответствующие комиссии, чтобы выработать предложения. На данном этапе Конституционный суд в этом процессе не участвует. Его главная задача — охранять действующую конституцию", - подчеркнул Миклашевич.

Он отметил, что о действующей белорусской конституции можно говорить, что она является "той правовой основой, на которой вырабатывается стратегия развития страны и реализуются конституционные права и свободы граждан".

Миклашевич обратил внимание, что "стабильность конституции является основой стабильности в обществе и государстве". "По международным оценкам, в нашей конституции нашли должны образом закреплены все основные права и свободы человека, и она соответствует международным стандартам", — подчеркнул глава КС.

Фото: RFI

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