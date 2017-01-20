Госуслуги по мировым стандартам

Одной из задач органов юстиции является повышение качества государственных услуг населению, что является важным аспектом противодействия коррупции и повышения доверия граждан к деятельности госорганов.

Вопросы улучшения системы оказания государственных услуг населению играют важную роль в развитии современного общества и неразрывно связаны с реализацией гражданами своих конституционных прав и законных интересов.

Создание и оказание государственных услуг гражданам в электронном формате играют ключевую роль в Казахстане, это попытка сделать более эффективным процесс взаимодействия государства с населением и организациями. Очевидным преимуществом предоставления электронных услуг является отсутствие контакта с государственным аппаратом, сокращение сроков регистрации до одного дня и отсутствие бумажных документов при оказании государственных услуг.

В свою очередь, миссия органов юстиции Республики Казахстан модернизация и обеспечение правовой инфраструктуры для решения задач повышения конкурентоспособности государства, в то же время это стремление добиться развитого гражданского общества, обеспеченного эффективной правовой защитой, а также государственными юридическими услугами в соответствии со стандартами и принципами правового государства.

Качественное оказание государственных услуг рассматривается Министерством юстиции как показатель уровня соблюдения законных прав и интересов граждан, а также экономического и социального развития страны.

Принятые меры по совершенствованию механизмов поддержки предпринимательства, сокращение ряда административных издержек позволили значительно улучшить позиции Казахстана в рейтинге Всемирного банка Doing Business.

Территориальные подразделения Департамента юстиции г. Алматы на постоянной основе проводят «круглые столы», семинары и встречи с предпринимателями, дни открытых дверей, в ходе которых населению оказывается правовая помощь по вопросам регистрации права собственности, открытия предприятия по упрощенной форме, эффективности защиты прав.

Проводимая управлениями работа повышает уровень правовой осведомленности граждан и субъектов предпринимательства.

Для стимулирования развития бизнеса органы юстиции реализуют стратегические планы, утверждаемые постановлениями Правительства, которые имеют особую важность для решения задач повышения конкурентоспособности государства. Реализация стратегических планов на предстоящий период это эффективный способ повышения авторитета нашего государства.

Ж. Кабильжапаров, руководитель Управления юстиции Жетысуского района г. Алматы