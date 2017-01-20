Баландин и Рахимов приняли присягу на верность Родине

Сегодня в воинской части 5571 регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии Республики Казахстан спортсмены, среди которых Олимпийские чемпионы Дмитрий Баландин, Ниджат Рахимов, в торжественной обстановке, вступая в ряды Национальной гвардии, приняли военную присягу на верность Родине и своему народу, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу регионального командования.





От имени командования «Оңтүстік» Национальной гвардии Республики Казахстан поздравить молодых гвардейцев-спортсменов пришел исполняющий обязанности командующего региональным командованием «Оңтүстік» Андрей Каскеленов. Поздравляя спортсменов он подчеркнул, что: «Принятие Военной присяги – самый торжественный ритуал. За время своего существования Военная присяга из народного обычая переросла в правовую норму. Обычай давать клятву у казахских воинов был неразрывно связан с понятиями воинской чести, верности, доблести, любви к Родине и своему народу. Сегодня вы, как и предки, вступая на ратный путь, принесли торжественное обещание на верность Родине – Республике Казахстан. Каждый гражданин Республики Казахстан, вступая в ряды Вооруженных Сил, принимает военную присягу. Это важный правовой и морально-политический акт, которым подчеркивается государственное значение службы в армии. Смысл присяги – это священная воинская клятва на верность Родине, торжественное обязательство самоотверженно защищать ее честь, свободу и независимость, не щадя крови и самой жизни».

Военная присяга – это правовой документ, утвержденный Главой государства, который закрепляет личную ответственность каждого гражданина на защиту своей Родины.





Военная присяга для каждого воина – нерушимый закон жизни, от которого не может быть ни малейших отступлений. Принимая присягу, он обязуется стойко переносить тяготы и лишения воинской службы. Это требование присяги выражает необходимость в процессе ратного труда закалять волю, уверенность в себе, веру в коллектив. В ней отражены высокие и благородные идеалы по защите своего Отечества. Каждый военнослужащий, принимая ее, берет на себя обязанности, исполнение которых составляет смысл и цель прохождения военной службы, а профессия защитника Отечества всегда была и будет самой почетной и уважаемой, самой ответственной в нашей стране.



