Хакер осужден за кибератаки на системы госструктур Новосибирска

Новосибирец приговорен к одному году ограничения свободы.

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, осуществившего ряд хакерских атак на информационные системы органов власти Новосибирска, институтов СО РАН и госучреждений Алтайского края, передает информагентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Новосибирской области.

Как сообщается, в апреле 2016 года сотрудники ФСБ выявили и пресекли деятельность новосибирца, который при помощи вредоносного ПО осуществил хакерские атаки на сайт мэрии Новосибирска и ряд институтов Сибирского отделения РАН.

Хакер был признан виновным по статье УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ» и приговорен к одному году ограничения свободы.