Из больницы выписали двоих пострадавших при обрушении дома в Шахане

Из больницы выписали двоих пострадавших в результате обрушения подъезда в пятиэтажном доме в поселке Шахан Карагандинской области

Одному из них, 32-летнему Александру Галышеву, имеющему диагноз ДЦП, предстоит прохождение курса амбулаторного лечения. Также стены больницы покинула 11-летняя Елена Васильева, получившая перелом бедра.

, 1 января в 22 часа 40 минут в спасательные подразделения ДЧС Карагандинской области поступило сообщение об обрушении части многоэтажного дома в поселке Шахан. Из-под завалов спасатели

, из которых трое мужчин, трое женщин, трое детей.

Официально

предоставил ДЧС Карагандинской области. Был спасен из-под завала выживший 32-летний мужчина. Госпитализированы двое пострадавших.

Причиной обрушения многоэтажки стал взрыв котла автономной системы отопления, установленный в подвальном помещении 4-го подъезда.

Шаханцы из-за отсутствия централизованной системы

. По сведениям властей, вопрос о строительстве новой котельной ставился с 2013 года, разработана проектно-сметная документация, но проблема упирается в финансирование.

В связи с ЧП в Шахане

Президент РК Нурсултан Назарбаев. Кочегар, дежуривший в тот день, объявлен в розыск.