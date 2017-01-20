Из больницы выписали двоих пострадавших при обрушении дома в Шахане
20 января 2017, 16:15
Стены больницы покинула 11-летняя Елена Васильева, получившая перелом бедра.
Из больницы выписали двоих пострадавших в результате обрушения подъезда в пятиэтажном доме в поселке Шахан Карагандинской области, передает Today.kz.
Одному из них, 32-летнему Александру Галышеву, имеющему диагноз ДЦП, предстоит прохождение курса амбулаторного лечения. Также стены больницы покинула 11-летняя Елена Васильева, получившая перелом бедра.
Напомним, 1 января в 22 часа 40 минут в спасательные подразделения ДЧС Карагандинской области поступило сообщение об обрушении части многоэтажного дома в поселке Шахан. Из-под завалов спасатели извлекли тела 9 погибших, из которых трое мужчин, трое женщин, трое детей. Официально список жертв предоставил ДЧС Карагандинской области. Был спасен из-под завала выживший 32-летний мужчина. Госпитализированы двое пострадавших. Причиной обрушения многоэтажки стал взрыв котла автономной системы отопления, установленный в подвальном помещении 4-го подъезда. Шаханцы из-за отсутствия централизованной системы самостоятельно решали вопрос с отоплением. По сведениям властей, вопрос о строительстве новой котельной ставился с 2013 года, разработана проектно-сметная документация, но проблема упирается в финансирование. В связи с ЧП в Шахане выразил соболезнование Президент РК Нурсултан Назарбаев. Кочегар, дежуривший в тот день, объявлен в розыск.
Фото: акимат Карагандинской области
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