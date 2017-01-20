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Передвинуть зимнее время просят Премьера жители Костанайской области

20 января 2017, 16:16

Разрыв с астрономическим временем влияет на ритм жизни жителей области, особенно детей.


Жители Костанайской области написали онлайн - петицию на имя Премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева с просьбой передвинуть зимнее время на час назад, передает Zakon.kz

"Просим передвинуть зимнее время на час назад. Наше время не совпадает с правильным биоритмом. Больше всего страдают дети, так как хронические невысыпания могут отразится на их развитии и занятиях", - отмечается в петиции.

Как отмечают жители Костанайской области, стандартное время в области опережает время географического пояса на 1 час 46 минут, что является максимальным среди всех областей республики. Такой разрыв с астрономическим временем влияет на ритм жизни всех категорий граждан, особенно детей.

Фото: obozrevatel.com



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