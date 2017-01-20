Передвинуть зимнее время просят Премьера жители Костанайской области

Жители Костанайской области написали онлайн - петицию на имя Премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева с просьбой передвинуть зимнее время на час назад





"Просим передвинуть зимнее время на час назад. Наше время не совпадает с правильным биоритмом. Больше всего страдают дети, так как хронические невысыпания могут отразится на их развитии и занятиях", - отмечается в петиции.





Как отмечают жители Костанайской области, стандартное время в области опережает время географического пояса на 1 час 46 минут, что является максимальным среди всех областей республики. Такой разрыв с астрономическим временем влияет на ритм жизни всех категорий граждан, особенно детей.





Фото: obozrevatel.com







