Д.Назарбаева: Необходимо усилить информационное освещение деятельности молодежи в госСМИ
20 января 2017, 16:16
«Необходимо создать условия для самореализации молодежи, создавать «социальные лифты» и научить молодежь выживать в кризисных условиях» - Д.Назарбаева.
Под руководством председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Сената Парламента, председателя Совета Конгресса молодежи Казахстана Дариги Назарбаевой состоялось совещание по вопросам дальнейшей деятельности Конгресса молодежи, сообщает Zakon.kz.
Д.Назарбаева отметила успехи в реализации молодежной политики, подчеркнув необходимость открытия новых возможностей для представителей сельской и социально-уязвимой молодежи.Сенатор также поручила повысить уровень информированности молодежи о важных социальных программах и проектах, реализуемых государством.
«Необходимо создать условия для самореализации молодежи, создавать «социальные лифты» и научить молодежь выживать в кризисных условиях», - считает Д.Назарбаева.
На совещании также обсудили работу организации в 2016 году и концептуальные предложения по развитию военно-патриотического движения, школьного спорта, молодежного туризма, а также программы празднования юбилейного года КМК. По мнению Д.Назарбаевой, необходимо усилить информационное освещение деятельности молодежи в государственных СМИ, открыть тематические программы и рубрики.
«Необходимо не только повысить уровень информированности молодежи о мерах, реализуемых государством, но и использовать информационные каналы для повышения узнаваемости действий партнеров», - отметила сенатор.
В совещании приняли участие депутаты парламента, руководство ведомств, курирующих сферу молодежной политики, представители проекта Всемирного Банка, руководители институтов развития неправительственного сектора, партнеры КМК в области военно-патриотического воспитания и развития школьного спорта, лидеры молодежных организаций.
Особое внимание уделено проекту Всемирного Банка «Развитие молодежного корпуса». В этой связи на мероприятие приглашены заместители акимов Алматинской, Карагандинской, Павлодарской, Южно-Казахстанской областей, где будет проходить пилотная апробация подходов и механизмов реализации в 2017 году.
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