Д.Назарбаева: Необходимо усилить информационное освещение деятельности молодежи в госСМИ

Д.Назарбаева отметила успехи в реализации молодежной политики, подчеркнув необходимость открытия новых возможностей для представителей сельской и социально-уязвимой молодежи.Сенатор также поручила повысить уровень информированности молодежи о важных социальных программах и проектах, реализуемых государством.





« Необходимо создать условия для самореализации молодежи, создавать «социальные лифты» и научить молодежь выживать в кризисных условиях », - считает Д.Назарбаева.





На совещании также обсудили работу организации в 2016 году и концептуальные предложения по развитию военно-патриотического движения, школьного спорта, молодежного туризма, а также программы празднования юбилейного года КМК. По мнению Д.Назарбаевой, необходимо усилить информационное освещение деятельности молодежи в государственных СМИ, открыть тематические программы и рубрики.





«Необходимо не только повысить уровень информированности молодежи о мерах, реализуемых государством, но и использовать информационные каналы для повышения узнаваемости действий партнеров», - отметила сенатор.





В совещании приняли участие депутаты парламента, руководство ведомств, курирующих сферу молодежной политики, представители проекта Всемирного Банка, руководители институтов развития неправительственного сектора, партнеры КМК в области военно-патриотического воспитания и развития школьного спорта, лидеры молодежных организаций.





Особое внимание уделено проекту Всемирного Банка «Развитие молодежного корпуса». В этой связи на мероприятие приглашены заместители акимов Алматинской, Карагандинской, Павлодарской, Южно-Казахстанской областей, где будет проходить пилотная апробация подходов и механизмов реализации в 2017 году.