Вице-министр нацэкономики: Резко тарифы в этом году не возрастут

Вице-министр национальной экономики РК Серик Жумангарин прокомментировал повышение тарифов на услуги естественных монополий , пишет , пишет МИА «Казинформ»





По его словам, в этом году совет по экономической политике одобрил вклад от регулируемых услуг в общий уровень инфляции не более чем на 1,2 процента.





"Скажем, если уровень инфляции 6 процентов, то регулируемых услуг будет не более чем 1,2 процента. Резко тарифы в этом году не возрастут", - сказал Серик Жумангарин.





Как отметил чиновник, заявки на повышение тарифов от субъектов естественных монополий поступают постоянно.





"Все подвержено инфляции, поэтому определенный рост тарифов будет всегда. Другое дело, что мы его держим под жестким контролем. Потому что не может быть так, что цены на все растут, а субъекты естественных монополий должны все время оставаться на одном уровне. Рано или поздно мы перестанем тогда получать их услуги. Наша политика, чтобы у них обновлялись фонды, вместе работали для обновления этих фондов, но при этом, чтобы тарифы сильно не росли", - подытожил вице-министр.



