В США пьяная девушка откусила ухо полицейскому

19-летнюю Эмму Вили из американского города Марблхэд, штат Массачусетс, приговорили к четырем годам тюрьмы за то, что та откусила кусок уха полицейскому Джессике Рондинелли. Страж порядка задержала пьяную девушку у одного из местных ночных клубов, однако та не захотела ехать в участок, сообщает Daily Journal.





К моменту нападения Рондинелли работала в полиции чуть больше месяца. Врачи не смогли пришить ей откусанный кусок уха. Инцидент произошел еще в августе 2016-го, однако решение по этому делу суд вынес только сейчас.





Эмму Вили приговорили к четырем годам тюрьмы за нападение на полицейского и сопротивление при задержании. Адвокат девушки заявил, что та страдает психическим расстройством и глубоко раскаивается в содеянном.





Ранее сообщалось, что пьяный пассажир без штанов едва не откусил ухо полицейскому в Кемерове.



