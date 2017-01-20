В США пьяная девушка откусила ухо полицейскому
20 января 2017, 16:26
Врачи не смогли пришить ей откусанный кусок уха.
19-летнюю Эмму Вили из американского города Марблхэд, штат Массачусетс, приговорили к четырем годам тюрьмы за то, что та откусила кусок уха полицейскому Джессике Рондинелли. Страж порядка задержала пьяную девушку у одного из местных ночных клубов, однако та не захотела ехать в участок, сообщает Daily Journal.
К моменту нападения Рондинелли работала в полиции чуть больше месяца. Врачи не смогли пришить ей откусанный кусок уха. Инцидент произошел еще в августе 2016-го, однако решение по этому делу суд вынес только сейчас.
Эмму Вили приговорили к четырем годам тюрьмы за нападение на полицейского и сопротивление при задержании. Адвокат девушки заявил, что та страдает психическим расстройством и глубоко раскаивается в содеянном.
Ранее сообщалось, что пьяный пассажир без штанов едва не откусил ухо полицейскому в Кемерове.
Фото: bostonherald.com
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