Шведова и Кинг вышла в третий круг парного разряда Australian Open
20 января 2017, 16:33
Встреча продолжалась 1 часа и 21 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:4.
Казахстанская теннисистка Ярослава Шведова выступающая в паре с американкой Ваней Кинг пробились в 1/8 финала парного турнира Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает Zakon.kz.
В матче третьего круга американо-казахстанский дуэт одержал победу над Лаурой Зигемунд из Германии и Данкой Ковинич из Черногории. Встреча продолжалась 1 часа и 21 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:4.
В следующем раунде соперницами Шведовой и Кинг будут германо-хорватская команда Андреа Петкович и Мирьяна Лучич-Барони.
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