Шведова и Кинг вышла в третий круг парного разряда Australian Open

Встреча продолжалась 1 часа и 21 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:4.

Казахстанская теннисистка Ярослава Шведова выступающая в паре с американкой Ваней Кинг пробились в 1/8 финала парного турнира Открытого чемпионата Австралии по теннису , сообщает , сообщает Zakon.kz





В матче третьего круга американо-казахстанский дуэт одержал победу над Лаурой Зигемунд из Германии и Данкой Ковинич из Черногории. Встреча продолжалась 1 часа и 21 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:4.





В следующем раунде соперницами Шведовой и Кинг будут германо-хорватская команда Андреа Петкович и Мирьяна Лучич-Барони.



