В китайской тюрьме Акжаркын Турлыбай пакует перчатки

Обвиняемая в КНР в контрабанде наркотиков казахстанка Акжаркын Турлыбай работает в китайской тюрьме , передает , передает МИА «Казинформ»





Напомним, гражданка Казахстана Акжаркын Турлыбай была задержана в марте 2014 года в аэропорту г.Гуанчжоу за контрабанду 4,5 килограммов наркотиков (амфетамин). Она направлялась в Малайзию, чтобы подработать курьером модной одежды. Девушка уверена, что наркотики ей подбросили. За совершение этого преступления китайский суд приговорил ее к пожизненному тюремному заключению

Позднее Центральноазиатский региональный информационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) заявил, что девушка стала жертвой нигерийской наркомафии . 7 апреля 2016 года суд апелляционной инстанции постановил отменить пожизненный приговор Акжаркын Турлыбай и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

2 ноября 2016 года в суде первой инстанции города Гуанчжоу провинции Гуандун КНР проведено повторное рассмотрение дела Акжаркын Турлыбай. В суде девушку защищают китайские адвокаты Фэн Чжицзян и Сяо Чжаньдэ.





Руководитель консульского отдела Посольства РК в КНР Болат Сырлыбаев встретился с девушкой в следственном изоляторе Гуанчжоу. Он рассказал, что она ежедневно отслеживает новости по телевидению Китая, ей позволяют смотреть телевизор 1-1,5 часа в день.





"Акжаркын работает в следственном изоляторе - она упаковывает в одноразовые пакеты перчатки и другие изделия. Она попросила в следующий раз передать ей семейные фотографии. Вопрос с очками для зрения уже решен. Ранее в камере не было горячей воды. Сейчас эта проблема также решена", - говорит Сырлыбаев.





По его словам, у девушки хорошее настроение. На предстоящей праздничной неделе она не будет выходить на работу и проведет все время в камере, где вместе с ней содержатся 16 человек. Дипломат поздравил девушку с наступающим в феврале 23-летием и положил немного денег на ее карточку.





Б.Сырлыбаев опроверг ранее распространенные казахстанским адвокатом Сункаром Нурмагамбетовым сведения о том, что приговор по делу Акжаркын Турлыбай будет оглашен 27-28 февраля Дата оглашения приговора до сих пор не определена.





"Сейчас ни китайские судьи, ни китайские адвокаты не называют точной даты оглашения приговора Акжаркын. Я поддерживаю с ними постоянный контакт. Казахстанский адвокат, как правило, общается с китайскими адвокатами и судьей в моем присутствии", - сказал он.



