У акима Костанайской области появился новый заместитель

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан распоряжением акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова, Меиржан Мырзалиев назначен на должность заместителя акима Костанайской области, пишет портал пишет портал Костанайские новости





Мырзалиев Меиржан Иябаевич, 1980 года рождения, казах, образование высшее.





В 2002 году окончил с отличием Казахский гуманитарно-юридический университет, в 2006 году Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, в 2011 году Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте РК, в 2016 году Университет Дьюк, США.





Свою трудовую деятельность начал в 2003 году в акимате г. Алматы проработав там до 2008 года на различных должностях от главного специалиста до начальника отдела. С 2008 года работает в Канцелярии Премьер-Министра на различных должностях от главного эксперта до заведующего сектора бизнес-среды и инновации, а затем сектор государственного регулирования Канцелярии Премьер-Министра РК.





Женат, воспитывает двух дочерей. Свободно владеет казахским, русским и английским языками.



